Глазурь застывает в течение 20-25 секунд. Показываем процесс производства мороженого
Эскимо – сладость, знакомая с детства. Свой праздник этот вид мороженого отмечает в январе, когда за окном снег и мороз. Довольно актуально, если учесть, что средняя температура хранения продукта в промышленных условиях: -30. Впрочем, такой градус поддерживается только в цеху с уже готовым лакомством. Основной производственный процесс – в тепле. Он имеет ряд особенностей.
Жанна Шпак, ведущий инженер-технолог:
Производство мороженого – это процесс многоэтапный, занимает около трёх суток. То есть вот подготовка сырья, приготовление смеси, гомогенизация, пастеризация, фризерование, упаковывание, закаливание и хранение.
Мороженое бывает закалённое, мягкое и домашнее. Первое – промышленный вариант. Он отличается высокой твёрдостью. Кстати, немногие знают, что лучше всего есть эскимо, температура которого -10 градусов. Это наиболее безопасно для зубов. Да и вкусовая гамма продукта раскрывается намного лучше. От других типов мороженого эскимо имеет одно существенное отличие.
Жанна Шпак:
Эскимо – это мороженое в пищевом покрытии. То есть помимо того, что там смесь заливается в ячейки, окунается в глазурь. А стаканчик: смесь заливается уже в вафельный стаканчик.
Глазурь для эскимо традиционно шоколадная. Готовится она из трех ингредиентов: сахара, какао и сливочного масла. А застывает очень быстро: в течение 20-25 секунд. Впрочем, между собой мороженое отличается не только наличием или отсутствием глазури. Например, молочная и сливочная сладость разнится содержанием жира. В пломбире его 18%, а вот в сливочном мороженом – только 8. Для каждого вида имеется и своя рецептура. Есть, конечно, классические варианты, но потребитель нынче привередлив.
Елена Сычева, инженер-технолог 1 категории:
Мы посещаем различные семинары, выставки, проводим дегустации. Мы, технологи, конечно, сразу разрабатываем рецептуру. Потом наше мороженое делаем. Предоставляем на комиссию дегустационную, которая оценивает: понравилось – не понравилось мороженое. Для этого проходит, конечно, достаточно времени.
В производстве мороженого всё стандартизовано: палочки выпускаются определённого размера, а упаковку делают яркой и запоминающейся, ведь, по статистике, большинство потребителей – дети. Но это сейчас. А раньше с производством холодного лакомства долго экспериментировали.
Сейчас новым вкусом мороженого никого не удивишь. Но сладость неизменно остаётся популярной среди жителей Беларуси. Только одно предприятие за год производит приблизительно 4,5 тысячи тонн холодного лакомства. Самый востребованный его вид – проверенный временем пломбир.