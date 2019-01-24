Глазурь застывает в течение 20-25 секунд. Показываем процесс производства мороженого

Эскимо – сладость, знакомая с детства. Свой праздник этот вид мороженого отмечает в январе, когда за окном снег и мороз. Довольно актуально, если учесть, что средняя температура хранения продукта в промышленных условиях: -30. Впрочем, такой градус поддерживается только в цеху с уже готовым лакомством. Основной производственный процесс – в тепле. Он имеет ряд особенностей.

Жанна Шпак, ведущий инженер-технолог:

Производство мороженого – это процесс многоэтапный, занимает около трёх суток. То есть вот подготовка сырья, приготовление смеси, гомогенизация, пастеризация, фризерование, упаковывание, закаливание и хранение.

Мороженое бывает закалённое, мягкое и домашнее. Первое – промышленный вариант. Он отличается высокой твёрдостью. Кстати, немногие знают, что лучше всего есть эскимо, температура которого -10 градусов. Это наиболее безопасно для зубов. Да и вкусовая гамма продукта раскрывается намного лучше. От других типов мороженого эскимо имеет одно существенное отличие.

Жанна Шпак:

Эскимо – это мороженое в пищевом покрытии. То есть помимо того, что там смесь заливается в ячейки, окунается в глазурь. А стаканчик: смесь заливается уже в вафельный стаканчик.

Глазурь для эскимо традиционно шоколадная. Готовится она из трех ингредиентов: сахара, какао и сливочного масла. А застывает очень быстро: в течение 20-25 секунд. Впрочем, между собой мороженое отличается не только наличием или отсутствием глазури. Например, молочная и сливочная сладость разнится содержанием жира. В пломбире его 18%, а вот в сливочном мороженом – только 8. Для каждого вида имеется и своя рецептура. Есть, конечно, классические варианты, но потребитель нынче привередлив.

Елена Сычева, инженер-технолог 1 категории:

Мы посещаем различные семинары, выставки, проводим дегустации. Мы, технологи, конечно, сразу разрабатываем рецептуру. Потом наше мороженое делаем. Предоставляем на комиссию дегустационную, которая оценивает: понравилось – не понравилось мороженое. Для этого проходит, конечно, достаточно времени.

В производстве мороженого всё стандартизовано: палочки выпускаются определённого размера, а упаковку делают яркой и запоминающейся, ведь, по статистике, большинство потребителей – дети. Но это сейчас. А раньше с производством холодного лакомства долго экспериментировали.