«Легко усваивается организмом». Может ли мороженое быть полезным?

Продукция белорусских молокоперерабатывающих предприятий известна далеко за пределами нашей страны. Уровень самообеспечения Беларуси по молоку 267 % – это значит, что мы не только с лихвой покрываем потребности внутреннего рынка, но и достаточно много продаем на экспорт. Ассортимент молочной промышленности – более 1 800 наименований, причем количество, конечно же, не снижает качество. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Светлана Казакевич, начальник фабрики мороженого:

Конечно.

Михаил Свито:

Да вы что! Расскажите.

Светлана Казакевич:

Какая польза? Очень элементарная, понятие польза – это молочный жир. Потому что весь смысл в том, что молочный жир легко усваивается организмом. Наиболее усваиваемый вид, который даст только пользу вашему организму. Плюс есть польза от того, что в этих продуктах молочных есть все необходимые минеральные вещества, витамины и кальций. То есть эти все компоненты позволяют нам получить не только удовольствие, но еще и пользу нашему организму.