Пять основных видов. Каким бывает мороженое?

Продукция белорусских молокоперерабатывающих предприятий известна далеко за пределами нашей страны. Уровень самообеспечения Беларуси по молоку 267 % – это значит, что мы не только с лихвой покрываем потребности внутреннего рынка, но и достаточно много продаем на экспорт. Ассортимент молочной промышленности – более 1 800 наименований, причем количество, конечно же, не снижает качество. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Какую продукцию выпускает ваша фабрика – давайте поподробнее об этом. Сколько наименований продукции и какого качества?
Светлана Казакевич, начальник фабрики мороженого:
Если вопрос конкретно касается нашей фабрики, то мы гордимся тем, что выпускаем около 80 видов продукции, именно мороженого. Если говорить про классификацию видов, это было бы полезно знать всем людям. Мороженое имеет классификацию – основных пять видов. Но из них наиболее важные, которые непосредственно выпускаем мы на нашей фабрике мороженого: молочные виды – жирность по массовой доле молочного жира достигает до 7,5 %, сливочные виды – доля молочного жира от 8 % до 11,5 %. И самый любимый, пожалуй, вид у наших покупателей – это пломбир, у которого массовая доля молочного жира не менее 12 %. Эти основные виды я рекомендую именно покупать нашим уважаемым покупателям.
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