Пять основных видов. Каким бывает мороженое?

Продукция белорусских молокоперерабатывающих предприятий известна далеко за пределами нашей страны. Уровень самообеспечения Беларуси по молоку 267 % – это значит, что мы не только с лихвой покрываем потребности внутреннего рынка, но и достаточно много продаем на экспорт. Ассортимент молочной промышленности – более 1 800 наименований, причем количество, конечно же, не снижает качество. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Какую продукцию выпускает ваша фабрика – давайте поподробнее об этом. Сколько наименований продукции и какого качества?