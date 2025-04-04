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Работа над качеством – Минск увеличил объём промышленного производства более чем на 10%

04 апреля 2025 17:45
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Столица занимает лидирующие позиции по стране. Минск увеличил объем промышленного производства более чем на 10 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это один из итогов работы за 2024 год. Цифры говорят о положительных тенденциях в развитии экономики. Ключевые показатели увеличили и крупные столичные предприятия. Это заводы и фабрики обрабатывающей, легкой и пищевой промышленности.

Как производители работают над качеством и расширяют географию поставок? Узнала Ольга Пасечник.

Работа над качеством – Минск увеличил объём промышленного производства более чем на 10%-2

Ольга Пасечник, корреспондент:
Первая партия мороженого сошла конвейера более 70 лет назад. Тогда за смену производили около 3 тонн. Сегодня же эти показатели увеличилась. За этим стоят современные технологии.

А еще люди. На фабрике мороженого трудятся около 140 человек. Среди них и Ольга Фролова. Женщина работает на предприятии уже 20 лет. О секретах приготовления сладкого десерта знает практически все. В ее обязанности входит замораживание и охлаждение продукции.

Работа над качеством – Минск увеличил объём промышленного производства более чем на 10%-4

Ольга Фролова, фризерщик хладокомбината:
Моя задача заключается в запуске фризера, который замораживает и насыщает воздухом жидкую смесь, превращаю ее в мягкое мороженое. Я на фабрике мороженого работаю с 2005 года. Я произвожу такой вкусный продукт.

На предприятии используют белорусское и итальянское оборудование. В сутки производят до 26 тонн холодного лакомства. Ассортимент расширяется. В этом году к сезону также будут выпущены новинки.

Подробности в видео.

# Мороженое # Предприятия Беларуси

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