Работа над качеством – Минск увеличил объём промышленного производства более чем на 10%
Столица занимает лидирующие позиции по стране. Минск увеличил объем промышленного производства более чем на 10 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это один из итогов работы за 2024 год. Цифры говорят о положительных тенденциях в развитии экономики. Ключевые показатели увеличили и крупные столичные предприятия. Это заводы и фабрики обрабатывающей, легкой и пищевой промышленности.
Как производители работают над качеством и расширяют географию поставок? Узнала Ольга Пасечник.
Ольга Пасечник, корреспондент:
Первая партия мороженого сошла конвейера более 70 лет назад. Тогда за смену производили около 3 тонн. Сегодня же эти показатели увеличилась. За этим стоят современные технологии.
А еще люди. На фабрике мороженого трудятся около 140 человек. Среди них и Ольга Фролова. Женщина работает на предприятии уже 20 лет. О секретах приготовления сладкого десерта знает практически все. В ее обязанности входит замораживание и охлаждение продукции.
Ольга Фролова, фризерщик хладокомбината:
Моя задача заключается в запуске фризера, который замораживает и насыщает воздухом жидкую смесь, превращаю ее в мягкое мороженое. Я на фабрике мороженого работаю с 2005 года. Я произвожу такой вкусный продукт.
На предприятии используют белорусское и итальянское оборудование. В сутки производят до 26 тонн холодного лакомства. Ассортимент расширяется. В этом году к сезону также будут выпущены новинки.
Подробности в видео.