Работа над качеством – Минск увеличил объём промышленного производства более чем на 10%

Столица занимает лидирующие позиции по стране. Минск увеличил объем промышленного производства более чем на 10 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это один из итогов работы за 2024 год. Цифры говорят о положительных тенденциях в развитии экономики. Ключевые показатели увеличили и крупные столичные предприятия. Это заводы и фабрики обрабатывающей, легкой и пищевой промышленности.

Ольга Пасечник, корреспондент:

Первая партия мороженого сошла конвейера более 70 лет назад. Тогда за смену производили около 3 тонн. Сегодня же эти показатели увеличилась. За этим стоят современные технологии.

А еще люди. На фабрике мороженого трудятся около 140 человек. Среди них и Ольга Фролова. Женщина работает на предприятии уже 20 лет. О секретах приготовления сладкого десерта знает практически все. В ее обязанности входит замораживание и охлаждение продукции.