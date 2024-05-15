История создания первого в мире мороженого. Посетили музей, посвящённый этому лакомству

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Настоящая дольче вита. Музей мороженого ждет гостей. Этот рай для сладкоежек поразит любого гурмана: ванильные, фисташковые, клубничные. Начнем наше путешествие с истории.

В эпоху Возрождения, во Флоренции, любимый десерт придумал художник и архитектор Бернардо Буонталенти. Он взбил замороженный яичный крем и добавил туда вино и фрукты. Необычное блюдо стало своеобразным прообразом современного джелато. Сейчас технология его приготовления совершенно иная, а ингредиенты – гораздо аппетитнее.

Буонталенти также изобрел и первую в мире мороженицу. Необходимые компоненты перемешивали в медном котле, который после отправляли в специальную деревянную катку, наполненную солью с водой. В столичном музее мороженого вы увидите как создают лакомство в наши дни.