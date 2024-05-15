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История создания первого в мире мороженого. Посетили музей, посвящённый этому лакомству

15 мая 2024 07:30
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

История создания первого в мире мороженого. Посетили музей, посвящённый этому лакомству-1

Настоящая дольче вита. Музей мороженого ждет гостей. Этот рай для сладкоежек поразит любого гурмана: ванильные, фисташковые, клубничные. Начнем наше путешествие с истории.

История создания первого в мире мороженого. Посетили музей, посвящённый этому лакомству-4

В эпоху Возрождения, во Флоренции, любимый десерт придумал художник и архитектор Бернардо Буонталенти. Он взбил замороженный яичный крем и добавил туда вино и фрукты. Необычное блюдо стало своеобразным прообразом современного джелато. Сейчас технология его приготовления совершенно иная, а ингредиенты – гораздо аппетитнее.

История создания первого в мире мороженого. Посетили музей, посвящённый этому лакомству-7

Буонталенти также изобрел и первую в мире мороженицу. Необходимые компоненты перемешивали в медном котле, который после отправляли в специальную деревянную катку, наполненную солью с водой. В столичном музее мороженого вы увидите как создают лакомство в наши дни.

История создания первого в мире мороженого. Посетили музей, посвящённый этому лакомству-9

Ольга Макарова, сотрудник музея мороженого:
Мы проводим мастер-класс по работе с мастикой. Как правило, детям мы объясняем, как с ней работать. По-сути, мастика – это тот же пластилин. Как мы обычно говорим простым языком, только съедобный. Его нужно хорошенько разогреть в руках, есть различные формы силиконовые, они называются молды.

Подробности в видео.

# Мороженое # общество # Вероника Макаервич

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