Щербет со вкусом легендарного лимонада «Снежок»! Чем удивляют белорусские производители?

Его обожают в жару и не отказывают себе в холод. Им угощают гостей издалека и ищут тот самый «вкус детства» на полках магазинов. День любимого холодного лакомства – мороженого – 10 июня отмечают во всем мире. Белорусские производители каждый год радуют поклонников десерта новинками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране выпускают не только классический пломбир и эскимо в глазури или вафельном рожке, но и фруктовый лед, и нежный щербет. Только в Минске в жаркий день продают в среднем около 750 тысяч порций. А в год на каждого жителя приходится от 2 с половиной до 4 килограммов этого лакомства.