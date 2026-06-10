Щербет со вкусом легендарного лимонада «Снежок»! Чем удивляют белорусские производители?
Его обожают в жару и не отказывают себе в холод. Им угощают гостей издалека и ищут тот самый «вкус детства» на полках магазинов. День любимого холодного лакомства – мороженого – 10 июня отмечают во всем мире. Белорусские производители каждый год радуют поклонников десерта новинками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране выпускают не только классический пломбир и эскимо в глазури или вафельном рожке, но и фруктовый лед, и нежный щербет. Только в Минске в жаркий день продают в среднем около 750 тысяч порций. А в год на каждого жителя приходится от 2 с половиной до 4 килограммов этого лакомства.
О вкусе, знакомом каждому с детства, сладкий репортаж Эллы Маркевич.
Белорусского потребителя трудно удивить изобилием, но все же это получается. Каждый год новинки. Из последних хитов: мороженое со вкусом драника, пасхальный кулич и то самое – со вкусом знаменитой столичной конфеты.
Кто любит сочетание картошки фри с мороженым, я думаю, это 100 % зайдет.
Пломбир чуть-чуть воздушный. Прикольное мороженое.
Как будто конфеты «Столичные» заморозили и облили вкусным мороженым.
И это еще не все. Прямо сейчас идет работа над щербетом со вкусом легендарного лимонада «Снежок». Обещают: появится на полках в ближайшее время. География поставок впечатляет: кроме Беларуси, наше мороженое едет в Россию, Азербайджан, Грузию и даже Китай. Сейчас осваивают новые рынки.
Дмитрий Бонохов, директор Минского хладокомбината №2:
Мы продаем порядка 30% на экспорт мороженого. В этом году появились у нас Узбекистан, Армения. В Узбекистан мы отправили уже две партии мороженого. В Армению пока одну. Ждем, когда она доедет, какая-то реакция пойдет от потребителей уже на наше мороженое.
Конвейер крутится. Технологии меняются. Ассортимент растет. Но главное остается неизменным – тот самый вкус детства, знакомый каждому.
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