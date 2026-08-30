Прямой эфир

Новости по тегу #Минское метро

В Минске идет проектировка 4-й линии метро. Где ждать новые станции – узнали в «Минскметропроект»
30 августа 2026 18:04

В Минске идет проектировка 4-й линии метро. Где ждать новые станции – узнали в «Минскметропроект»

Минский метрополитен начал работать по зимнему графику
24 августа 2026 08:03

Минский метрополитен начал работать по зимнему графику

Тоннелепроходческий комплекс «Мария» преодолел 277 м на участке Зеленолужской линии метро
29 июля 2026 17:38

Тоннелепроходческий комплекс «Мария» преодолел 277 м на участке Зеленолужской линии метро

В День Независимости минское метро изменит график работы
01 июля 2026 13:55

В День Независимости минское метро изменит график работы

Станция метро «Ковальская Слобода» взяла Гран-при на международном конкурсе «Креативный город-2026»
04 июня 2026 17:42

Станция метро «Ковальская Слобода» взяла Гран-при на международном конкурсе «Креативный город-2026»

70 км метро в Минске – как изменится транспортная система города?
27 мая 2026 17:22

70 км метро в Минске – как изменится транспортная система города?

Новый этап строительства минского метро! Комплекс «Мария» приступил к работе
27 мая 2026 17:17

Новый этап строительства минского метро! Комплекс «Мария» приступил к работе

Новый комплекс «Мария» приступил к прокладке тоннелей на очередном участке зеленой ветки минского метро
27 мая 2026 07:44

Новый комплекс «Мария» приступил к прокладке тоннелей на очередном участке зеленой ветки минского метро

Больше 19 млн за год! Минский метрополитен назвал топ станций с наибольшим пассажиропотоком
20 мая 2026 08:08

Больше 19 млн за год! Минский метрополитен назвал топ станций с наибольшим пассажиропотоком

Тоннелепроходческий комплекс «Мария» заработает в конце мая
14 мая 2026 17:45

Тоннелепроходческий комплекс «Мария» заработает в конце мая

Сотрудники службы безопасности метрополитена и Департамента охраны МВД провели совместное занятие
30 апреля 2026 11:08

Сотрудники службы безопасности метрополитена и Департамента охраны МВД провели совместное занятие

Ночные учения МЧС прошли на станции метро «Аэродромная» в Минске 
13 марта 2026 08:02

Ночные учения МЧС прошли на станции метро «Аэродромная» в Минске 