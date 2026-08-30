Новости по тегу #Минское метро

«Сейчас мы проектируем первый участок 4-й линии в сторону улицы Харьковской».
С сегодняшнего дня в часы наибольшей нагрузки поезда будут ходить чаще.
Этот гигантский щит весом более 500 тонн запустили в конце мая. Задача новой установки – пройти три с половиной километра и пробурить тоннель от будущей станции «Парк Дружбы народов» до действующей «Юбилейной площади».
Чтобы пассажирам было удобнее передвигаться по городу, с 11 часов утра интервалы между поездами сократят.
Белорусские проектировщики, дизайнеры и скульпторы победили в номинации «Интерьеры – пространство идентичности и креативности».
Строительство зеленой ветки минского метро ускорится. К работе приступает «Мария», новый тоннелепроходческий комплекс, прибывший из Китая.
Сквозной проезд по улице Мельникайте в столице закрывают на два года, а под площадью Бангалор началось тектоническое движение.
Он прибыл из Китая и будет помогать уже существующей «Алесе».
Рейтинг уже традиционно возглавила «Каменная Горка». В среднем за сутки ей пользуется свыше 52 тысяч человек.
Это позволит ускорить темпы строительства новых станций Зеленолужской линии подземки.
Сотрудники действовали по трем сценариям.
Цель тренировки – отработать действия экстренных служб и персонала метро в условиях условной чрезвычайной ситуации на подземной станции.
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