90-е и сейчас – это небо и земля. Белорус о встрече с Лукашенко, протестах в метро и дружбе с украинцами

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– От имени трудового коллектива разрешите вам вручить вот эту книгу, которая была издана в честь 40-летия Минского метрополитена.

– Спасибо. Вы знаете, когда, как сказал действующий руководитель, ветеран выступит, я так посмотрел, думаю, на ветерана он еще не тянет.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Эту встречу Ивана Овсяника, машиниста первого поезда минского метро, с Александром Лукашенко нельзя назвать случайной. Но вот то, как развивалась их беседа, – абсолютно неожиданная история. Дело было в канун Нового года. Глава государства приехал на открытие нового участка третьей линии минского метро. Нашему герою поручили в торжественной обстановке вручить Президенту памятную книгу и выступить с речью. Да, здесь все пошло по плану, но вот дальше разговор развивал сам Александр Лукашенко. В частности, речь зашла на не совсем удобную тему – забастовка работников минского метро в 90-х. Наш герой подробно расскажет, как в действительности тогда все происходило, кто сбил с толку бунтарей, чем были недовольны и как развивалась напряженная ситуация дальше. Об этом и не только из первых уст.

Иван Овсяник, машинист-инструктор Минского метрополитена:

Я совершенно не волновался, я спокойно знал, что сказать и как. А когда предоставили речь, у меня как-то… Даже сам не понимаю, что. Я сказал все, как нужно. Немножко сбился, но я не чувствовал, что я волнуюсь. Александр Григорьевич руку жал мне два раза, встречались мы три. То есть я был на первом пуске, но встретились мы издали. Второй пуск, когда пускали Автозаводскую, мы с Виктором Николаевичем Воложчиком вели поезд, Александр Григорьевич заходил в кабину управления. И последний раз – это сейчас, когда пускалась третья, эти три станции. И я понимал, что могут быть вопросы различного плана. Я понимал, что мне надо будет на их отвечать, если будут спрашивать. Но я, в принципе, к этому был готов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я был совсем еще молодым Президентом. И очень активно тогдашняя оппозиция пользовалась услугами метрополитеновцев. И я помню, уговорили ваших родителей, скорее всего, выступить в поддержку оппозиции. И остановили летом метро. Но я сказал, никому не кланяться. Ни в коем случае. Не хотят работать? Не надо. Это в твои времена было. Ты, по-моему, еще тогда в оппозиции был. Иван Овсяник:

Это уверенный в себе, уверенный в своей правоте человек. Я думаю, что это хорошее качество. Человек должен быть всегда уверен в себе.

Помню, как сейчас, когда первый поезд вел, руки были подпотевшими.

Всегда меня привлекало движение, колеса. Я попал на железную дорогу, отучился на железной дороге. И в 1983 году, когда набирали метро, запускалось метро, было объявление в газете, было объявление, что набираются, и желательно набирать работников железной дороги, потому что родственные предприятия были. Я пошел в отдел кадров метрополитена, и там меня приняли на работу. Где-то в марте прошел первый пробный поезд, линия готова для приемки пассажиров. Дальше было доведено до нужного состояния. 29 июня был проведен первый правительственный поезд, то есть проехало все руководство нашей страны на тот момент. Пассажиров, конечно, было очень много в первые дни, потому что метро – это была новинка для нашей республики. Соответственно, всем хотелось посмотреть, проехать.

Иван Овсяник:

Все заглядывали в кабину, стремились в ее попасть каким-то образом. Первый участок у нас был от «Института культуры» до депо. Поезда из депо выходили на линию, и от «Института культуры» – до станции «Московская». То есть в одну сторону, соответственно, до «Института» по обороту и ехали дальше. Линия была небольшая, станций немного. Руководство республики поддерживало наше предприятие, потому что это перспективный и удобный вид транспорта для всех. Старались для наших граждан сделать. Соответственно, оно развивалось нормально. Я считаю, что оно нормально развивалось. Может, не так быстро, как сегодня в Москве, и так быстро они строились. Все вроде хорошо, но медленно – Лукашенко потребовал нарастить темпы строительства метро.

Иван Овсяник:

На сегодня так, как есть. Глава государства сказал, что будем развивать метрополитен, строить, и мы его строим. Поэтому предположить, как бы было по-другому. Можно кучу предположений сделать, но оно есть так, как есть. То есть оно развивается. Потихоньку, но развивается. С учетом тяжелой обстановки в мире, с этими санкциями и прочее, мы все равно не стоим на месте. Лукашенко: «Мы готовы разговаривать. Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить». Виктория Ходосок:

Скажите, а вы какими-то качествами похожи на Президента?