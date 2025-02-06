Прямой эфир

«Я не знаю, что в 2020 году хотели». Машинист минского метро вспомнил забастовки в 1996-м

06 февраля 2025 16:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». 

«Я не знаю, что в 2020 году хотели». Машинист минского метро вспомнил забастовки в 1996-м-2

Иван Овсяник, машинист-инструктор Минского метрополитена:
Было такое время. С утра метрополитен не поехал, остановился. Я в те времена работал машинистом-инструктором на линии, соответственно, когда все не поехали, мне приходилось выходить на работу.

«Свято место пусто не бывает». Лукашенко вспомнил историю о демарше работников метрополитена в Минске (подробности).

«Я не знаю, что в 2020 году хотели». Машинист минского метро вспомнил забастовки в 1996-м-4

Иван Овсяник:
Это было не сгоряча. Это было продуманное решение. Сами понимаете, надо было еще найти кого-то на железной дороге, надо было как-то это организовать. Поэтому это было не сгоряча. Это был независимый профсоюз, который сбил нас с пути истинного, который сумел организовать такую ситуацию. Они ничего не обещали. Они просто выставляли какие-то требования. И хотели, чтобы эти требования были выполнены. Вот и всего лишь. Обещали. Обещали, что если мы их выполним, то мы будем жить хорошо. А жить тогда было тяжело всем.

Параллель я, наверное, не провожу, но 2020 год, конечно, – это нехороший год. Вот это то, что делалось, это было неправильно. В 2020 году я не понимаю, чего хотели. Почему? Я не считаю, что мы в 2020 году плохо жили. И по зарплатам, и по работе. То есть если я в 1996-м получал 40 долларов, то в 2020 году я получал нормальную зарплату. И в основном-то. Поэтому я не знаю, что в 2020 году хотели.

Александр Лукашенко: «В политику хотите – пожалуйста. Не против, но там другие законы». Читайте далее.

# Минское метро # Акции протеста # Профессии # Иван Овсяник

Другие новости рубрики

Все новости
В Крупках идут работы по ремонту пешеходных мостов
06 февраля 2025 14:40

В Крупках идут работы по ремонту пешеходных мостов

Более 300 новых сельхозмашин закупят в хозяйства Минской области
06 февраля 2025 14:24

Более 300 новых сельхозмашин закупят в хозяйства Минской области

Гимнастика для тех, кому за 60. Рассказываем, где в Минске пенсионеры могут заниматься спортом
06 февраля 2025 14:03

Гимнастика для тех, кому за 60. Рассказываем, где в Минске пенсионеры могут заниматься спортом