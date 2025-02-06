«Я не знаю, что в 2020 году хотели». Машинист минского метро вспомнил забастовки в 1996-м

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Иван Овсяник, машинист-инструктор Минского метрополитена: Было такое время. С утра метрополитен не поехал, остановился. Я в те времена работал машинистом-инструктором на линии, соответственно, когда все не поехали, мне приходилось выходить на работу.

Иван Овсяник:

Это было не сгоряча. Это было продуманное решение. Сами понимаете, надо было еще найти кого-то на железной дороге, надо было как-то это организовать. Поэтому это было не сгоряча. Это был независимый профсоюз, который сбил нас с пути истинного, который сумел организовать такую ситуацию. Они ничего не обещали. Они просто выставляли какие-то требования. И хотели, чтобы эти требования были выполнены. Вот и всего лишь. Обещали. Обещали, что если мы их выполним, то мы будем жить хорошо. А жить тогда было тяжело всем.

Параллель я, наверное, не провожу, но 2020 год, конечно, – это нехороший год. Вот это то, что делалось, это было неправильно. В 2020 году я не понимаю, чего хотели. Почему? Я не считаю, что мы в 2020 году плохо жили. И по зарплатам, и по работе. То есть если я в 1996-м получал 40 долларов, то в 2020 году я получал нормальную зарплату. И в основном-то. Поэтому я не знаю, что в 2020 году хотели.