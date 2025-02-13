Минское метро за всё время работы перевезло более 8,5 млрд человек. Факты о «подземке», которых вы могли не знать

Растет вместе с Минском. Столичный метрополитен – это 36 станций и почти 45 километров железнодорожного полотна. Наша подземка движется буквально под «кожей» города – на глубине от десяти метров. Сегодня самая глубокая станция – «Юбилейная площадь» на третьей, «зеленой» линии. А самая мелкая – «Партизанская», на второй – «красной». Сложно представить белорусскую столицу без метрополитена. А ведь работает он и не так-то много – 40 лет. И при этом продолжает развиваться, разрастаться новыми станциями и даже новыми линиями.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

30 декабря 2024 года были открыты три новые станции Зеленолужской линии. Это «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». За январь этого года по данным станциям уже проехало порядка полумиллиона человек. Это довольно внушительная цифра для третьей линии.

Ожидается, что с вводом новых станций количество пассажиров вырастет до 260 миллионов в год. В 2024-м минская «подземка» перевезла 249 миллионов человек. А всего за время существования – уже более 8,5 миллиарда человек. Это сопоставимо с населением всей планеты. Сегодня по третьей ветке двигаются новые поезда российского производства.