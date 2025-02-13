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Минское метро за всё время работы перевезло более 8,5 млрд человек. Факты о «подземке», которых вы могли не знать

13 февраля 2025 14:10
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Растет вместе с Минском. Столичный метрополитен – это 36 станций и почти 45 километров железнодорожного полотна. Наша подземка движется буквально под «кожей» города – на глубине от десяти метров. Сегодня самая глубокая станция – «Юбилейная площадь» на третьей, «зеленой» линии. А самая мелкая – «Партизанская», на второй – «красной».

Сложно представить белорусскую столицу без метрополитена. А ведь работает он и не так-то много – 40 лет. И при этом продолжает развиваться, разрастаться новыми станциями и даже новыми линиями.

Минское метро за всё время работы перевезло более 8,5 млрд человек. Факты о «подземке», которых вы могли не знать-2

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
30 декабря 2024 года были открыты три новые станции Зеленолужской линии. Это «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец». За январь этого года по данным станциям уже проехало порядка полумиллиона человек. Это довольно внушительная цифра для третьей линии.

Минское метро за всё время работы перевезло более 8,5 млрд человек. Факты о «подземке», которых вы могли не знать-4

Ожидается, что с вводом новых станций количество пассажиров вырастет до 260 миллионов в год. В 2024-м минская «подземка» перевезла 249 миллионов человек. А всего за время существования – уже более 8,5 миллиарда человек. Это сопоставимо с населением всей планеты. Сегодня по третьей ветке двигаются новые поезда российского производства.

Минское метро за всё время работы перевезло более 8,5 млрд человек. Факты о «подземке», которых вы могли не знать-6

Андрей Дроб:
К нам поступило 28 вагонов производства «Метровагонмаш», российское предприятие, которое находится в Мытищах. Из них было сформировано семь составов. Данные составы предназначены для курсирования по третьей линии метро. И сейчас едем мы в одном из таких поездов.

Составы современные, сквозные, с системой кондиционирования и обеззараживания воздуха. К слову, это новая опция, которой до этого не было в поездах. В вагонах предусмотрены места для маломобильных пассажиров.

Подробности в видео.

# Минское метро # Минский метрополитен # Андрей Дроб

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