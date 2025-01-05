«Тёплые» поручни, «умный» свет, USB-зарядка. Оценили уровень комфорта вагонов Минского метро

Александр Лукашенко открыл новый участок третьей линии Минского метрополитена. Это станции «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ура! Три станции метро открылись сегодня в Минске. Единственная станция метро, где открылся эскалатор, который выходит на улицу.

В эту новогоднюю неделю в соцсетях в тренде не только праздничное меню, но и столичная подземка, а минчане с семьями приезжают на новые станции, чтобы сделать эксклюзивные фото и обсудить интерьер.

Заехали посмотреть. Сначала вышли на «Аэродромной», сейчас на «Неморшанском саде», и поедем сейчас на «Слуцкий гостинец». Только смотрим. В общем-то, конечно, все новое, красивое.

Общий дизайн как-то похож. Единственное, что, по-моему, вот эта станция на «Богушевича» похожа. То есть эти деревья похожи как на станции «Бугушевича». Из всех новых, наверное, самая интересная – это «Слуцкий гостинец». Я, конечно, еще не доехал до нее, но по фотографиям она мне понравилась больше всего. За счет вот этого освещения, истории какой-то.

Архитекторы постарались. Традиционно на станциях абсолютно разные интерьерные решения. На «Слуцком гостинце» нашли свое отражение в интерьере узоры, используемые в слуцких поясах.

А почувствовать атмосферу «Неморшанского сада» поможет яркий зеленый потолок с массивными опорами, напоминающими стволы деревьев.

Станция «Аэродромная» – это тема полета, здесь главный элемент – парящие квадратные светильники на фоне алюминиевого подвесного потолка с зеркальной поверхностью.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

На новых станциях, как и на предыдущих станциях этой линии, примерно на 90 % использованы как белорусские материалы, так и различные оборудования. Как пример, это эскалаторы солигорской организации, лифты и траволаторы сделали могилевчане. С вводом новых станций на «Зеленолужской» ветке поезда стали курсировать чаще. В час пик каждые 5 минут, в другое время интервал варьируется от 7 до 17. Но пассажирам хочется ждать еще меньше. Возможно, расписание изменится, если будет в этом необходимость. Подробнее в видео.