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«Тёплые» поручни, «умный» свет, USB-зарядка. Оценили уровень комфорта вагонов Минского метро

05 января 2025 16:56
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Александр Лукашенко открыл новый участок третьей линии Минского метрополитена. Это станции «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Тёплые» поручни, «умный» свет, USB-зарядка. Оценили уровень комфорта вагонов Минского метро-2

Ура! Три станции метро открылись сегодня в Минске. Единственная станция метро, где открылся эскалатор, который выходит на улицу.

«Тёплые» поручни, «умный» свет, USB-зарядка. Оценили уровень комфорта вагонов Минского метро-4

В эту новогоднюю неделю в соцсетях в тренде не только праздничное меню, но и столичная подземка, а минчане с семьями приезжают на новые станции, чтобы сделать эксклюзивные фото и обсудить интерьер.

«Тёплые» поручни, «умный» свет, USB-зарядка. Оценили уровень комфорта вагонов Минского метро-6

Заехали посмотреть. Сначала вышли на «Аэродромной», сейчас на «Неморшанском саде», и поедем сейчас на «Слуцкий гостинец». Только смотрим. В общем-то, конечно, все новое, красивое.

«Тёплые» поручни, «умный» свет, USB-зарядка. Оценили уровень комфорта вагонов Минского метро-8

Общий дизайн как-то похож. Единственное, что, по-моему, вот эта станция на «Богушевича» похожа. То есть эти деревья похожи как на станции «Бугушевича».

Из всех новых, наверное, самая интересная – это «Слуцкий гостинец». Я, конечно, еще не доехал до нее, но по фотографиям она мне понравилась больше всего. За счет вот этого освещения, истории какой-то.

«Тёплые» поручни, «умный» свет, USB-зарядка. Оценили уровень комфорта вагонов Минского метро-10

Архитекторы постарались. Традиционно на станциях абсолютно разные интерьерные решения. На «Слуцком гостинце» нашли свое отражение в интерьере узоры, используемые в слуцких поясах.

«Тёплые» поручни, «умный» свет, USB-зарядка. Оценили уровень комфорта вагонов Минского метро-12

А почувствовать атмосферу «Неморшанского сада» поможет яркий зеленый потолок с массивными опорами, напоминающими стволы деревьев.

«Тёплые» поручни, «умный» свет, USB-зарядка. Оценили уровень комфорта вагонов Минского метро-14

Станция «Аэродромная» – это тема полета, здесь главный элемент – парящие квадратные светильники на фоне алюминиевого подвесного потолка с зеркальной поверхностью.

«Тёплые» поручни, «умный» свет, USB-зарядка. Оценили уровень комфорта вагонов Минского метро-16

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
На новых станциях, как и на предыдущих станциях этой линии, примерно на 90 % использованы как белорусские материалы, так и различные оборудования. Как пример, это эскалаторы солигорской организации, лифты и траволаторы сделали могилевчане.

С вводом новых станций на «Зеленолужской» ветке поезда стали курсировать чаще. В час пик каждые 5 минут, в другое время интервал варьируется от 7 до 17. Но пассажирам хочется ждать еще меньше. Возможно, расписание изменится, если будет в этом необходимость.

Подробнее в видео.

«Тёплые» поручни, «умный» свет, USB-зарядка. Оценили уровень комфорта вагонов Минского метро-18

На станциях этой линии для безопасности пассажиров установлены платформенные двери, а значит, конструкция состава должна это предусматривать. Специально для нашей подземки российские партнеры спроектировали поезд «Минск-2024». Уже курсирует семь таких составов. Новые вагоны сквозные, более вместительные. Это сильно выручает в самые загруженные часы. А пассажиры уже оценили новый уровень комфорта. Поездка подземным туннелем стала куда приятнее с тепло- и шумоизоляцией. 

Глеб Прокофьев, корреспондент:
У современных составов немало технических примочек, которые уже успели оценить пассажиры минской подземки. Например, теплые поручни, USB-зарядка, а также система обеззараживания, а еще «умный» свет, который меняет интенсивность в зависимости от времени суток.

# Минское метро # Глеб Прокофьев

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