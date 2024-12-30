Лукашенко поделился планами построить наземное метро

Президент часто спускается в метро, лично оценивает новые станции. Глава государства вспомнил и признался о том, как мы могли потерять метро, как, впрочем, и многие другие компетенции, которые делают нашу страну именно такой, какая она есть сейчас. Делали все толокой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Лет 30 тому назад, может, 28, надо было дать толчок к развитию строительства под землей метро. Я помню, первый субботник, один из первых, мы проводили в метро. На Партизанском проспекте, где-то в том районе, мы что-то там строили под землей с вами.

В свое время, вы помните, кто постарше, предлагали мне вообще метро это закрыть. Метрополитен закрыть, метро не строить – очень дорого. Должен вам сказать, что я серьезно над этим думал, потому что денег не было, но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал: нет, будем по метру строить в год, в день и так далее, но надо сохранить. «Метрострой» надо сохранить, потому что это школа.

Нам надо удваиваться, больше внимания уделять строительству метро и метростроевцам. Люди обиженными быть не должны. Вы, как военные люди, я уже про войну не хочу говорить, но сказано. Не дай Бог, это пригодится. Вы видите, в какой ситуации мы сегодня находимся. Не все, далеко не все и немногие государства сегодня занимаются строительством, подобным строительством под землей. Это сложно.

Мы должны соединить Минск с городами-спутниками. Мы не будем застраивать Минск, как это делают другие города, и расширять-расширять за кольцевую дорогу. Задохнется Минск, минчане, противно им будет жить в этом городе. Поэтому принято решение, что мы будем строить города-спутники. Вы их знаете. Но их надо соединить скоростными трассами. Поэтому будем планировать и присматриваться к тому, чтобы построить метро наземное, не под землей. Кто это будет делать? Вы будете делать.