Архитекторы прорабатывают интерьеры нового участка Зеленолужской линии метро

Новые станции столичной подземки оформят в стиле хай-тек. Глава государства поставил задачу нарастить темпы строительства метро. В конце прошлого года на Зеленолужской линии открыли 3 новых станции. Сейчас метростроители работают над продлением ветки в сторону микрорайона Зеленый Луг. В планах также строительство кольцевой линии метро, которая объединит все три линии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

От «Юбилейной» до «Парка Дружбы народов». Сейчас все силы брошены на строительство нового участка Зеленолужской ветки. Перекладка коммуникаций, обустройство объездов и сооружение монтажно-щитовой камеры. Из нее комплекс «Алеся» и будет прокладывать новые тоннели.

Георгий Протасов, главный инженер ОАО «Минскметропроект»:

Станции, которые мы запроектировали, расположены ниже уровня грунтовых вод, поэтому предусматриваются специальные способы строительства. Станции будут испытывать высокое гидростатическое давление. Поэтому, когда мы их проектировали, пришлось решать задачи защиты от всплытия. Чтобы станция не всплыла, как шарик, на поверхность грунта, ее приходится пригружать бетоном.