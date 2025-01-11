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Как изменилось Минское метро за 40 лет и почему это стало возможно? Анонс ток-шоу «Большой город»

11 января 2025 11:03
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В Новый год – без пробок, в скоростном, экологичном и современном транспорте. Под занавес 2024-го Минск получил в подарок новые станции метро. О том, как строятся, проектируются, развиваются и дарят комфорт подземные магистрали – смотрите 12 января в ток-шоу «Большой город».

Метро – как главный ньюсмейкер для журналистов и Мекка для блогеров. Как минчане оценивают новые станции метро?

Как изменилось Минское метро за 40 лет и почему это стало возможно? Анонс ток-шоу «Большой город»-2

Екатерина Забенько, СТВ:
Знаменитый уже эскалатор, который вывозит пассажиров прямо на улицу. Об этом говорит абсолютно весь интернет.

Как изменилось Минское метро за 40 лет и почему это стало возможно? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Мы замечаем, что приезжает очень много людей просто сфотографироваться. Некоторые свидания назначают.

Город набирает скорости. Как изменилась столичная подземка за 40 лет и благодаря чему это стало возможно?

Как изменилось Минское метро за 40 лет и почему это стало возможно? Анонс ток-шоу «Большой город»-6

Благодаря только главе государства, его мудрости и целеустремленности на сегодняшний день сохранилась школа метростроения.

Пути строительства столичного метрополитена. Как специалисты обходят сложные участки и как распределяют грунт из тоннелей?

Как изменилось Минское метро за 40 лет и почему это стало возможно? Анонс ток-шоу «Большой город»-8

800 тысяч кубических метров грунта. Для сравнения, это 160 тысяч самосвалов МАЗ. Такой объем экскавации грунта необходим для проходки тоннелей и для строительства котлованов.

Около полусотни организаций. Сколько специалистов объединило строительство метро?

Как изменилось Минское метро за 40 лет и почему это стало возможно? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Количество доходило, скажем, до порядка 2,5 тысячи.

Ток-шоу «Большой город». Новые станции метро. Маршрут построен. Воскресенье, 10:00.

# Минское метро

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