Как изменилось Минское метро за 40 лет и почему это стало возможно? Анонс ток-шоу «Большой город»

В Новый год – без пробок, в скоростном, экологичном и современном транспорте. Под занавес 2024-го Минск получил в подарок новые станции метро. О том, как строятся, проектируются, развиваются и дарят комфорт подземные магистрали – смотрите 12 января в ток-шоу «Большой город». Метро – как главный ньюсмейкер для журналистов и Мекка для блогеров. Как минчане оценивают новые станции метро?

Екатерина Забенько, СТВ:

Знаменитый уже эскалатор, который вывозит пассажиров прямо на улицу. Об этом говорит абсолютно весь интернет.

Мы замечаем, что приезжает очень много людей просто сфотографироваться. Некоторые свидания назначают. Город набирает скорости. Как изменилась столичная подземка за 40 лет и благодаря чему это стало возможно?

Благодаря только главе государства, его мудрости и целеустремленности на сегодняшний день сохранилась школа метростроения. Пути строительства столичного метрополитена. Как специалисты обходят сложные участки и как распределяют грунт из тоннелей?

800 тысяч кубических метров грунта. Для сравнения, это 160 тысяч самосвалов МАЗ. Такой объем экскавации грунта необходим для проходки тоннелей и для строительства котлованов. Около полусотни организаций. Сколько специалистов объединило строительство метро?