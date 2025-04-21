В минском метро модернизируют систему оплаты

В минском метро станет больше турникетов для оплаты проезда при помощи QR-кода. Уже заключен договор на модернизацию 30 автоматизированных устройств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас подобной системой оборудовано почти 60 вестибюлей, по одному турникету на каждом входе. В приоритете станции с наиболее высоким пассажиропотоком.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Например, на станции «Могилевская», «Петровщина», «Малиновка» будут по два сразу турникета оснащены. На «Уручье» три турникета, ну а на «Каменной Горке» целых четыре. Почему на «Каменной Горке» такое преимущество? Потому что наибольший пассажиропоток среди всех станций Минского метрополитена. По итогам прошлого 2024 года в среднем каждые сутки станцию метро «Каменная Горка» посещали порядка 51 тысяч человек.

Модернизируют и систему оплаты в наземном общественном транспорте. В автобусах, троллейбусах и трамваях Минска планируют внедрить систему оплаты проезда банковской картой до конца года. Напомним, недавно появился туристический проездной – на один день и на трое суток. К слову, в столице услугами наземного общественного транспорта ежедневно пользуются более миллиона пассажиров. А метро – свыше 700 тысяч.