Оказывается, Минск мог остаться без новых веток метро. Спасли подземку обычные фото

Александр Лукашенко открыл новый участок третьей линии Минского метрополитена. Это станции «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко открыл новый участок третьей линии Минского метрополитена. Это станции «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Первая линия метро была открыта в 1984-м и состояла из восьми станций, но по первоначальному проекту на синей ветке должны были построить еще одну, «Комсомольскую».
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Станцию «Комсомольскую» планировали строить здесь, на перекрестке тогда проспекта Ленина и одноименной улицы. Но позже от строительства отказались, и на это три причины. Слишком короткие перегоны, низкий пассажиропоток и на тот момент отсутствие финансирования.
Последний фактор чуть и вовсе не оставил белорусскую столицу без новых веток метро. Строительство собирались остановить. Удивительно, но спасти подземку от консервации помогли снимки столичного фотографа.
Петр Кострома, фотограф:
Собрали огромный материал, огромные снимки. Были напечатаны три альбома. Отправили в Москву. Они посмотрели эти снимки и пришли к выводу, что это действительно нельзя было консервировать.
А вот наши соседи с таким вызовом не справились. Например, в Литве и Латвии идея построить метро возникла еще в 1970-х, но распад СССР закопал эти планы в землю. С тех пор дальше обсуждений дело не заходит. Да и финансово далеко не каждый город готов потянуть метрополитен.
В Минске на один километр эквиваленте потратили порядка около 70 миллионов долларов. К слову, строительство дешевле, чем аналогичное в Польше.
Георгий Протасов, главный инженер ОАО «Минскметропроект»:
Основные затраты на строительство – именно перекладки сетей, временные объезды, строительные площадки, глубокие котлованы с временными конструкциями. Конечно, и отделка станции влияет на стоимость метро, но это очень небольшие затраты, не больше 1 %.
Если начинали копать минскую подземку практически вручную, сейчас же самые современные технологии. В помощь «Алеся». И это не девушка, а название тоннелепроходческого комплекса. В собранном виде напоминает 100-метровый поезд, который объединяет в себе щит и восемь технологических тележек.
В планах закупить еще одну «Алесю», чтобы ускорить подземное строительство зеленой ветки. Ее протяженность составит 16 километров, запланировано 14 станций. И вот эксклюзивные варианты будущих интерьеров, которые еще никто не видел.
Георгий Протасов:
Станция «Ивана Мележа» будет посвящена известному белорусскому писателю, поэтому и в интерьере архитектор видит какие-то мотивы, книжные, писательские, библиотечные. Станция «Зеленый Луг», есть ассоциации с природой, лугом.
Сейчас ведется проектирование четвертой линии Минского метро. Она будет кольцевой и свяжет ключевые узловые точки транспортных развязок на карте города. А в далекой перспективе от столицы можно будет домчаться на метро до городов-спутников.
Георгий Протасов:
Это может быть реализовано в виде транспортно-пересадочных узлов. Предположим, на базе уже действующих станций или новых могут быть построены пересадочные терминалы по принципу «сухие ноги». Пока что эта работа у нас еще не запущена.
Уже подсчитали. Реальная цена одной поездки в минской подземке – 2 рубля 12 копеек. Но по факту за жетон платим лишь 90 копеек. Дотация из городского бюджета – порядка 134 миллионов рублей ежегодно.
В нашей стране готовы инвестировать в благоустройство и развитие городов, тем самым повышать качество жизни белорусов. Тем более первый год этой пятилетки качества посвящен именно благоустройству. А городской комфорт без подземного транспорта уже сложно представить. Сэкономить помогают не только затраты на бензин, но и нервы от поездок без пробок и нашу экологию.
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