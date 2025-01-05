Оказывается, Минск мог остаться без новых веток метро. Спасли подземку обычные фото

Александр Лукашенко открыл новый участок третьей линии Минского метрополитена. Это станции «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первая линия метро была открыта в 1984-м и состояла из восьми станций, но по первоначальному проекту на синей ветке должны были построить еще одну, «Комсомольскую».

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Станцию «Комсомольскую» планировали строить здесь, на перекрестке тогда проспекта Ленина и одноименной улицы. Но позже от строительства отказались, и на это три причины. Слишком короткие перегоны, низкий пассажиропоток и на тот момент отсутствие финансирования.

Последний фактор чуть и вовсе не оставил белорусскую столицу без новых веток метро. Строительство собирались остановить. Удивительно, но спасти подземку от консервации помогли снимки столичного фотографа.

Петр Кострома, фотограф:

Собрали огромный материал, огромные снимки. Были напечатаны три альбома. Отправили в Москву. Они посмотрели эти снимки и пришли к выводу, что это действительно нельзя было консервировать.

А вот наши соседи с таким вызовом не справились. Например, в Литве и Латвии идея построить метро возникла еще в 1970-х, но распад СССР закопал эти планы в землю. С тех пор дальше обсуждений дело не заходит. Да и финансово далеко не каждый город готов потянуть метрополитен. В Минске на один километр эквиваленте потратили порядка около 70 миллионов долларов. К слову, строительство дешевле, чем аналогичное в Польше.

Георгий Протасов, главный инженер ОАО «Минскметропроект»:

Основные затраты на строительство – именно перекладки сетей, временные объезды, строительные площадки, глубокие котлованы с временными конструкциями. Конечно, и отделка станции влияет на стоимость метро, но это очень небольшие затраты, не больше 1 %.

Если начинали копать минскую подземку практически вручную, сейчас же самые современные технологии. В помощь «Алеся». И это не девушка, а название тоннелепроходческого комплекса. В собранном виде напоминает 100-метровый поезд, который объединяет в себе щит и восемь технологических тележек. В планах закупить еще одну «Алесю», чтобы ускорить подземное строительство зеленой ветки. Ее протяженность составит 16 километров, запланировано 14 станций. И вот эксклюзивные варианты будущих интерьеров, которые еще никто не видел.

Георгий Протасов:

Станция «Ивана Мележа» будет посвящена известному белорусскому писателю, поэтому и в интерьере архитектор видит какие-то мотивы, книжные, писательские, библиотечные. Станция «Зеленый Луг», есть ассоциации с природой, лугом.