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Оказывается, Минск мог остаться без новых веток метро. Спасли подземку обычные фото

05 января 2025 16:57
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Александр Лукашенко открыл новый участок третьей линии Минского метрополитена. Это станции «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Оказывается, Минск мог остаться без новых веток метро. Спасли подземку обычные фото-2

Первая линия метро была открыта в 1984-м и состояла из восьми станций, но по первоначальному проекту на синей ветке должны были построить еще одну, «Комсомольскую». 

Оказывается, Минск мог остаться без новых веток метро. Спасли подземку обычные фото-4

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Станцию «Комсомольскую» планировали строить здесь, на перекрестке тогда проспекта Ленина и одноименной улицы. Но позже от строительства отказались, и на это три причины. Слишком короткие перегоны, низкий пассажиропоток и на тот момент отсутствие финансирования.

Оказывается, Минск мог остаться без новых веток метро. Спасли подземку обычные фото-6

Последний фактор чуть и вовсе не оставил белорусскую столицу без новых веток метро. Строительство собирались остановить. Удивительно, но спасти подземку от консервации помогли снимки столичного фотографа.

Оказывается, Минск мог остаться без новых веток метро. Спасли подземку обычные фото-8

Петр Кострома, фотограф:
Собрали огромный материал, огромные снимки. Были напечатаны три альбома. Отправили в Москву. Они посмотрели эти снимки и пришли к выводу, что это действительно нельзя было консервировать.

Оказывается, Минск мог остаться без новых веток метро. Спасли подземку обычные фото-10

А вот наши соседи с таким вызовом не справились. Например, в Литве и Латвии идея построить метро возникла еще в 1970-х, но распад СССР закопал эти планы в землю. С тех пор дальше обсуждений дело не заходит. Да и финансово далеко не каждый город готов потянуть метрополитен. 

В Минске на один километр эквиваленте потратили порядка около 70 миллионов долларов. К слову, строительство дешевле, чем аналогичное в Польше.

Оказывается, Минск мог остаться без новых веток метро. Спасли подземку обычные фото-12

Георгий Протасов, главный инженер ОАО «Минскметропроект»:
Основные затраты на строительство – именно перекладки сетей, временные объезды, строительные площадки, глубокие котлованы с временными конструкциями. Конечно, и отделка станции влияет на стоимость метро, но это очень небольшие затраты, не больше 1 %.

Оказывается, Минск мог остаться без новых веток метро. Спасли подземку обычные фото-14

Если начинали копать минскую подземку практически вручную, сейчас же самые современные технологии. В помощь «Алеся». И это не девушка, а название тоннелепроходческого комплекса. В собранном виде напоминает 100-метровый поезд, который объединяет в себе щит и восемь технологических тележек. 

В планах закупить еще одну «Алесю», чтобы ускорить подземное строительство зеленой ветки. Ее протяженность составит 16 километров, запланировано 14 станций. И вот эксклюзивные варианты будущих интерьеров, которые еще никто не видел.

Оказывается, Минск мог остаться без новых веток метро. Спасли подземку обычные фото-16

Георгий Протасов:
Станция «Ивана Мележа» будет посвящена известному белорусскому писателю, поэтому и в интерьере архитектор видит какие-то мотивы, книжные, писательские, библиотечные. Станция «Зеленый Луг», есть ассоциации с природой, лугом.

Оказывается, Минск мог остаться без новых веток метро. Спасли подземку обычные фото-18

Сейчас ведется проектирование четвертой линии Минского метро. Она будет кольцевой и свяжет ключевые узловые точки транспортных развязок на карте города. А в далекой перспективе от столицы можно будет домчаться на метро до городов-спутников.

Георгий Протасов:
Это может быть реализовано в виде транспортно-пересадочных узлов. Предположим, на базе уже действующих станций или новых могут быть построены пересадочные терминалы по принципу «сухие ноги». Пока что эта работа у нас еще не запущена.

Уже подсчитали. Реальная цена одной поездки в минской подземке – 2 рубля 12 копеек. Но по факту за жетон платим лишь 90 копеек. Дотация из городского бюджета – порядка 134 миллионов рублей ежегодно. 

В нашей стране готовы инвестировать в благоустройство и развитие городов, тем самым повышать качество жизни белорусов. Тем более первый год этой пятилетки качества посвящен именно благоустройству. А городской комфорт без подземного транспорта уже сложно представить. Сэкономить помогают не только затраты на бензин, но и нервы от поездок без пробок и нашу экологию.

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# Минское метро # Глеб Прокофьев

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