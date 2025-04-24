До конца 2025-го в минском метро появятся новые вагоны

До конца 2025 года в минской подземке появятся новые составы российского производства. В феврале был подписан контракт на поставку 20 вагонов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они частично заменят устаревшие. В новых поездах предусмотрено кондиционирование, порты USB для зарядки устройств и сквозной проход. Планируется, что новые вагоны частично заменят устаревшие. Отметим, по итогам 2024 года метрополитен перевез 250 миллионов пассажиров. Наибольшей популярностью пользуется Московская ветка. На нее приходится свыше половины перевозок.

Алексей Шилов, директор Минского метрополитена:

На третьей линии на сегодняшний день пассажиропоток увеличился в два раза, а также на первой и второй линии на 3 %. Это позволило нам перевезти на 4 миллиона пассажиров за первый квартал больше по Минскому метрополитену.

Самым популярным способом оплаты в метро остается бесконтактный проездной. Его выбирают 70 % пассажиров. Также в апреле появился новый вид проездного – туристический на сутки и на трое. Он позволяет пользоваться общественным транспортом, включая метро, неограниченное количество раз.