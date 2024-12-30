«Свято место пусто не бывает». Лукашенко вспомнил историю о демарше работников метрополитена в Минске

Расстояние между властью и обществом пытались всегда разорвать внешние силы. Иногда это получалось, но ненадолго. И здравый смысл всегда побеждал. Каждый метр под землей дорого стоит, каждый метр родной земли бесценен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас катавасия была приличная. Если бы не милиция, вряд ли бы выдержали. Там машины переворачивали и прочее-прочее. И очень активно тогдашняя оппозиция пользовалась «услугами» метрополитеновцев. И я помню, уговорили выступить в поддержку оппозиции. И остановили летом метро. И, как назло, жара бешеная, за 30 градусов, метро не работает. Все люди на поверхности.

Естественно, автобусов не хватало, всего тогда не хватало. Тем не менее я не отступил, сказал: хорошо. А метрополитеновцы тогда получали зарплату в 3-5 раз выше, чем в стране. В стране вообще ничего не получали.

Я обратился к железнодорожникам. Говорю: завтра надо 60 человек, как сейчас помню, машинистов. Мы за 2-3 минуты интервал не сделаем. Я говорю: хорошо, делайте 5. Но метро должно работать. В Доме правительства тогда располагалась моя резиденция. Смотрю, идет огромное количество людей. Впереди мужики, а сзади женщины. С метелками, с палками, гонят перед собой мужиков. Я спрашиваю: что такое? В Доме правительства их никто не задерживает. А это жены выгоняют машинистов на работу. Я говорю: нет, они не хотят работать. Не хотят – не надо. Вы ушли – уходите, как сегодня беглые. Уехали за границу, посудомойками им предложили работать – врачам, учителям. А мы не хотим посудомойками. Ну тогда идите на улицу.

Через неделю я их взял на работу обратно. И это были самые надежные, самые крепкие, наверное, самые преданные люди. С тех пор у меня никогда не было проблем с работниками под землей, метрополитеновцами.

И без машинистов, и без нас, строителей, и без Президента этого – свято место пусто не бывает. Все будет существовать. Поэтому помните это и цените вот эти метры не только под землей, но и наверху, где нам придется жить и нашим детям.