«Свято место пусто не бывает». Лукашенко вспомнил историю о демарше работников метрополитена в Минске

Глава государства поздравил и откровенно поговорил с людьми, которые помогают сокращать столичные расстояния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства поздравил и откровенно поговорил с людьми, которые помогают сокращать столичные расстояния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Расстояние между властью и обществом пытались всегда разорвать внешние силы. Иногда это получалось, но ненадолго. И здравый смысл всегда побеждал. Каждый метр под землей дорого стоит, каждый метр родной земли бесценен.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас катавасия была приличная. Если бы не милиция, вряд ли бы выдержали. Там машины переворачивали и прочее-прочее. И очень активно тогдашняя оппозиция пользовалась «услугами» метрополитеновцев. И я помню, уговорили выступить в поддержку оппозиции. И остановили летом метро. И, как назло, жара бешеная, за 30 градусов, метро не работает. Все люди на поверхности.
Естественно, автобусов не хватало, всего тогда не хватало. Тем не менее я не отступил, сказал: хорошо. А метрополитеновцы тогда получали зарплату в 3-5 раз выше, чем в стране. В стране вообще ничего не получали.
Я обратился к железнодорожникам. Говорю: завтра надо 60 человек, как сейчас помню, машинистов. Мы за 2-3 минуты интервал не сделаем. Я говорю: хорошо, делайте 5. Но метро должно работать. В Доме правительства тогда располагалась моя резиденция. Смотрю, идет огромное количество людей. Впереди мужики, а сзади женщины. С метелками, с палками, гонят перед собой мужиков. Я спрашиваю: что такое? В Доме правительства их никто не задерживает. А это жены выгоняют машинистов на работу. Я говорю: нет, они не хотят работать. Не хотят – не надо. Вы ушли – уходите, как сегодня беглые. Уехали за границу, посудомойками им предложили работать – врачам, учителям. А мы не хотим посудомойками. Ну тогда идите на улицу.
Через неделю я их взял на работу обратно. И это были самые надежные, самые крепкие, наверное, самые преданные люди. С тех пор у меня никогда не было проблем с работниками под землей, метрополитеновцами.
И без машинистов, и без нас, строителей, и без Президента этого – свято место пусто не бывает. Все будет существовать. Поэтому помните это и цените вот эти метры не только под землей, но и наверху, где нам придется жить и нашим детям.
Чтобы понимать масштабы строительства, внизу, под платформами, еще два этажа. И все сделано белорусскими метростроевцами. Вместе мы можем двигаться вверх и просто быстрее. Символический ключ от нового участка Президент от метростроевцев передал метрополитеновцам. А второй экземпляр – во Дворец Независимости.
Я так понимаю, ты так красиво это все сделал для Дворца Независимости. А, два ключа. Спасибо.
Безлимитным проездным Первый уже успел воспользоваться и первым оценил новый участок столичного метрополитена. По традиции вместе с Президентом проехались сотрудники «Метростроя» и метрополитена. Действительно, нам всем по пути.
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