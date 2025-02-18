«Ни один человек, ни один предмет не попал на путь» – Андрей Дроб об инновациях на «Зеленолужской»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Метро. Сегодня это не просто транспорт, а жизненно важная артерия города. Сложно представить белорусскую столицу без подземки. Благодаря ей всего за полчаса можно добраться из одного конца города в другой. И никаких пробок. Несмотря на то, что метрополитен был открыт в Минске 40 лет назад, он продолжает развиваться, разрастаться новыми станциями и даже новыми линиями.

Инноваций на третьей линии достаточно. Здесь установлены бесстыковые рельсы, которые минимизируют тряску и шум в вагонах. Использованы травмобезопасные материалы, которые быстро монтируются и долго эксплуатируются. Кроме того, на всех станциях третьей линии, в том числе и на новых, которые были недавно сданы, установлены двери автоматические станционные.