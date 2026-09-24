Прямой эфир

Новости по тегу #Минский тракторный завод

Делегация Пакистана посетила площадку МТЗ. В планах – создание совместных производств
24 сентября 2026 17:06

Делегация Пакистана посетила площадку МТЗ. В планах – создание совместных производств

Продукция белорусского автопрома поставляется более чем в 80 стран
04 сентября 2026 16:42

Продукция белорусского автопрома поставляется более чем в 80 стран

МТЗ официально подтвердил внедрение государственной системы бережливого менеджмента
13 июля 2026 11:42

МТЗ официально подтвердил внедрение государственной системы бережливого менеджмента

«За рулем будущего: женский взгляд» – МТЗ и Минсельхозпрод запустили совместный проект
08 июля 2026 14:06

«За рулем будущего: женский взгляд» – МТЗ и Минсельхозпрод запустили совместный проект

Холдинг МТЗ представил 20 единиц современной техники на международной выставке «Белагро-2026»
05 июня 2026 13:46

Холдинг МТЗ представил 20 единиц современной техники на международной выставке «Белагро-2026»

Лукашенко поздравил коллектив МТЗ с 80-летием со дня основания предприятия
29 мая 2026 13:58

Лукашенко поздравил коллектив МТЗ с 80-летием со дня основания предприятия

80 лет легендарной истории! Минский тракторный завод отмечает юбилей
29 мая 2026 06:45

80 лет легендарной истории! Минский тракторный завод отмечает юбилей

Минская милиция 29 мая усилит меры безопасности в связи с празднованием юбилея МТЗ
28 мая 2026 13:22

Минская милиция 29 мая усилит меры безопасности в связи с празднованием юбилея МТЗ

Минский тракторный завод расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Индонезией
14 мая 2026 13:42

Минский тракторный завод расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Индонезией

Самый большой в мире карьерный самосвал – рассказываем о достижениях белорусского машиностроения
29 сентября 2025 16:23

Самый большой в мире карьерный самосвал – рассказываем о достижениях белорусского машиностроения

720 молодых специалистов примут в штат МТЗ по распределению в 2025 году
04 августа 2025 17:25

720 молодых специалистов примут в штат МТЗ по распределению в 2025 году

«Белорусская техника вызвала неподдельный интерес». Делегация Танзании посетила МТЗ
22 июля 2025 13:48

«Белорусская техника вызвала неподдельный интерес». Делегация Танзании посетила МТЗ