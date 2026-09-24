Новости по тегу #Минский тракторный завод

О развитии сотрудничества на этом треке сегодня, 24 сентября, говорили в правительстве и на производственной площадке Минского тракторного завода.
Эта гигантская индустриальная сеть Министерства промышленности объединяет более 160 самостоятельных организаций, заводов и других производств, где занято свыше 154 тысяч человек.
За качеством деталей на предпряитии следят около тысячи специалистов тех-контроля. Такой комплексный подход позволил создать суперновинку – трактор Belarus-5425, имеющий 542 лошадиные силы.
Он призван разрушить устоявшиеся стереотипы о профессиях.
Главная новинка – энергонасыщенный трактор Belarus-5425. Его мощность – 540 лошадиных сил.
МТЗ по праву можно считать национальной гордостью. Завод вносит вклад в обеспечение экономической стабильности и продовольственной безопасности страны, олицетворяет белорусское трудолюбие и стабильность, говорится в поздравлении Президента.
Предприятие прошло путь от небольшой производственной площадки до узнаваемого бренда далеко за пределами страны.
Возможно введение кратковременных ограничений на движение транспорта по улице Долгобродской.
Производственные мощности белорусского промышленного гиганта оценила зарубежная делегация из этой страны под руководством координирующего министра по экономическим вопросам.
У белорусского машиностроения много достижений мирового уровня. Среди них производство самого большого количества тракторов МТЗ.
Большинство из них – выпускники ссузов и будут трудиться по рабочим профессиям. Около 200 дипломированных сотрудников с дипломами высших учебных заведений распределены на должности служащих.
Производимые у нас тракторы, автобусы, самосвалы зарубежной делегации удалось увидеть на площадке МТЗ. Многие из образцов специально адаптированны для работы в африканском климате.
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