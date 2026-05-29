80 лет легендарной истории! Минский тракторный завод отмечает юбилей

80 лет легендарной истории, которая изменила облик сельского хозяйства – Минский тракторный завод отмечает юбилей. Предприятие прошло путь от небольшой производственной площадки до узнаваемого бренда далеко за пределами страны. Более четырех миллионов тракторов выпустил завод за восемь десятилетий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Техника работает на всех континентах – от Индии до Бразилии. МТЗ входит в пятерку крупнейших мировых производителей в своем сегменте, считается, что каждый десятый трактор в мире – сошел с конвейера минского завода. За 2025 год по отдельным направлениям поставки выросли на 15 %, а экспорт на африканский континент взлетел более чем на 60 %. Завод осваивает электрические тракторы и модели с автоматическим управлением. Флагманские образцы и ретромашины сегодня, 29 мая, продемонстрируют на призаводской площади. В честь юбилея МТЗ подготовил яркую программу: зрелищное фирменное шоу тяжелой техники, фудкорты и праздничный концерт. Завершится празднование юбилея вечерним фейерверком.