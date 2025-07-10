Минский тракторный завод принял на практику студентов из Санкт-Петербурга

Белорусские предприятия укрепляют сотрудничество с зарубежными вузами. Минский тракторный завод принял на практику студентов Санкт-Петербургского горного университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 80 будущих материаловедов в течение двух недель будут перенимать отечественный опыт. В частности – изучать процессы изготовления деталей. Одной теорией дело не кончится. Работать придется и у станков под руководством опытных мастеров. Какие отзывы дают гости из Северной столицы России – узнавала Алина Мычко.

Самая горячая точка кузнечного цеха здесь, возле огромной печи. На ближайшие две недели – рабочее место Степана Афанасьева. Парень учится в Санкт-Петербурге на материаловеда. Его главная задача на время летней практики – освоить весь процесс разогревания заготовок деталей для будущих тракторов.

Степан Афанасьев, студент Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II (Россия):

Попробовать себя в абсолютно новой роли, будучи рабочим заводом, довольно интересно и увлекательно, хоть и сложно. Мы работаем посменно. В основном вся моя группа, как и я, занимаются именно в первую смену. Она начинается в 7 утра и заканчивается в 3 часа 30 минут. Минский тракторный завод обеспечивает ребят жильем, спецодеждой, платит зарплату. Студенты трудятся наравне со старшими: рабочий день – полноценные 8 часов. А чтобы новичку было легче адаптироваться и не чувствовать себя между молотом и наковальней, за практикантами закреплены опытные кураторы.