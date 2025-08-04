720 молодых специалистов примут в штат МТЗ по распределению в 2025 году

Начало профессионального пути. По всей стране молодые специалисты поэтапно прибывают на свои первые рабочие места. В коллективы войдут почти 18 тысяч выпускников вузов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Минском тракторном заводе по распределению примут в штат 720 вчерашних выпускников с высшим и профессионально-техническим образованием. Большинство из них – выпускники ссузов и будут трудиться по рабочим профессиям. Около 200 дипломированных сотрудников с дипломами высших учебных заведений распределены на должности служащих.

Алексей Сураг, токарь ОАО «Минский тракторный завод» Шел целенаправленно сюда, так как проходил практику на моторном заводе, решил попробовать что-то новое, новый завод. Коллектив сплоченный, хороший, везде во всем помогали мастера, руководители.

Чтобы начало профессионального пути было комфортным и адаптация прошла спокойно, в Беларуси делается немало. Финансовые льготы, надбавки, помощь с жильем. Так, на МТЗ иногородние специалисты могут рассчитывать на место в общежитии.

Семен Амосенок, электромонтер ОАО «Минский тракторный завод»

Общежитие мне сразу понравилось. Здесь есть хорошие условия. Даются подъемные в размере тысячи рублей. И как раз для молодого человека это достаточно, чтобы освоиться в Минске.

Приступить к работе молодые специалисты должны до 15 августа. Если выпускник не прибыл на первое рабочее место без уважительных причин, ему придется возместить государству деньги, которые были затрачены на его обучение. Но таких несознательных ребят крайне мало – ежегодно менее одного процента от всех распределенных.