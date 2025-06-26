Организовал встречу Лукашенко и Додона и сопровождал Президента в кабине трактора! Белорус вспомнил тот самый визит

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Алена Сырова, политический обозреватель:

Глядя на эти кадры семилетней давности, удивляешься не тому факту, что за рулем трактора BELARUS под Кишиневом Президент, хотя, согласитесь, сейчас это очень трудно представить… Я, если что, о Молдове – для нас это как раз таки норма. А тому, что в тот момент рядом с главой государства не кто иной, как сотрудник завода-производителя, а не сотрудник комитетных органов или, например, службы безопасности. Хотя, конечно, я вам не договорила. Это не просто сотрудник, а тот человек, который прекрасно знает все об этой технике, потому что приложил свою руку к ее созданию. Знает, но не всегда об этом говорит, как тогда в Молдове. Почему? Мы же с вами знаем, что даже со своими важно чувствовать момент. Додон к тракторам никогда отношения не имел – наш Президент с техникой знаком

Василий Гнедчик, ведущий инженер маркетинг-центра ОАО «МТЗ»:

Там тракторист был молдавский. Если наш Президент знаком с техникой и работает на ней до сих пор, то Додон к тракторам никогда отношения не имел, он не умел управлять. Поэтому его готовил тракторист заранее. Президенты приехали, подошли к месту старта. Я сказал, что этот трактор – для Президента Молдовы, а этот трактор – для Президента Беларуси. Президент Молдовы пошел к своему трактору, а наш Президент двинулся к нашему трактору. А я сел сбоку, на крыло. Сотрудник службы безопасности остался на подножке трактора. Президент, естественно, знаком с тракторами. У него в резиденции есть трактор 1523, он на нем работает периодически. Поэтому я об этом знал. Единственное, что я отвечал в основном только на его вопросы. Он спросил: масса включена? Я говорю: нет, включаю. Он запустил двигатель. Как сопровождал Лукашенко в кабине трактора

Василий Гнедчик:

Я только сказал ему рекомендуемый диапазон и передачу. Он включил нужный диапазон, передачу. Спросил: поехали? Я говорю: поехали. Один только секрет я не раскрывал. Для того чтобы сеялка реально сеяла, нужно было с правой стороны включить рычажок, включить вал отбора мощности. Но я думаю, если я наклонюсь к Президенту слишком близко, наверное, сотрудник службы безопасности примет меры. Поэтому я решил не рисковать, проехали до конца поля, остановились. Додон вышел из своего трактора, мы – из своего, и они прошли в поле, еще проверили, посеяна ли кукуруза. Хорошо, что не за нашим трактором проверяли. И дальше уже проходила дальнейшая их встреча и переговоры. Президент – очень сильный человек