Организовал встречу Лукашенко и Додона и сопровождал Президента в кабине трактора! Белорус вспомнил тот самый визит

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».
Алена Сырова, политический обозреватель:
Глядя на эти кадры семилетней давности, удивляешься не тому факту, что за рулем трактора BELARUS под Кишиневом Президент, хотя, согласитесь, сейчас это очень трудно представить… Я, если что, о Молдове – для нас это как раз таки норма. А тому, что в тот момент рядом с главой государства не кто иной, как сотрудник завода-производителя, а не сотрудник комитетных органов или, например, службы безопасности. Хотя, конечно, я вам не договорила.
Это не просто сотрудник, а тот человек, который прекрасно знает все об этой технике, потому что приложил свою руку к ее созданию. Знает, но не всегда об этом говорит, как тогда в Молдове. Почему? Мы же с вами знаем, что даже со своими важно чувствовать момент.
Василий Гнедчик, ведущий инженер маркетинг-центра ОАО «МТЗ»:
Там тракторист был молдавский. Если наш Президент знаком с техникой и работает на ней до сих пор, то Додон к тракторам никогда отношения не имел, он не умел управлять. Поэтому его готовил тракторист заранее.
Президенты приехали, подошли к месту старта. Я сказал, что этот трактор – для Президента Молдовы, а этот трактор – для Президента Беларуси. Президент Молдовы пошел к своему трактору, а наш Президент двинулся к нашему трактору. А я сел сбоку, на крыло. Сотрудник службы безопасности остался на подножке трактора.
Президент, естественно, знаком с тракторами. У него в резиденции есть трактор 1523, он на нем работает периодически. Поэтому я об этом знал. Единственное, что я отвечал в основном только на его вопросы. Он спросил: масса включена? Я говорю: нет, включаю. Он запустил двигатель.
Василий Гнедчик:
Я только сказал ему рекомендуемый диапазон и передачу. Он включил нужный диапазон, передачу. Спросил: поехали? Я говорю: поехали. Один только секрет я не раскрывал. Для того чтобы сеялка реально сеяла, нужно было с правой стороны включить рычажок, включить вал отбора мощности. Но я думаю, если я наклонюсь к Президенту слишком близко, наверное, сотрудник службы безопасности примет меры. Поэтому я решил не рисковать, проехали до конца поля, остановились.
Додон вышел из своего трактора, мы – из своего, и они прошли в поле, еще проверили, посеяна ли кукуруза. Хорошо, что не за нашим трактором проверяли. И дальше уже проходила дальнейшая их встреча и переговоры.
Василий Гнедчик:
Это очень сильный человек, прежде всего. Президент страны. Если бы он не был сильным, он не был бы столько времени у власти. То, что наш Президент руководит страной такое длительное время, – это прежде всего говорит о том, что это сильная личность.
Лукашенко: следующая пятилетка станет временем молодежи
Алена Сырова:
Как вам кажется, вы в чем-то на Президента похожи?
Василий Гнедчик:
Я работаю с душой, и он тоже. Наверное, в этом похожи.
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