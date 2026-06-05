Холдинг МТЗ представил 20 единиц современной техники на международной выставке «Белагро-2026»

Технологии будущего, масштабные контракты и лучшие достижения АПК. В Минске продолжается Белорусская агропромышленная неделя. Свои лучшие разработки демонстрируют отечественные предприятия на полях международной специализированной выставки «Белагро-2026», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, холдинг МТЗ представил сразу 20 единиц современной техники. Главная новинка – энергонасыщенный трактор Belarus-5425. Его мощность – 540 лошадиных сил. Пока изготовлено четыре таких «богатыря» – их тестируют в хозяйствах. Интерес к данной модели трактора огромный со стороны зарубежных партнеров. Заключены первые контракты на поставку машин.

Игорь Земцов, генеральный конструктор Минского тракторного завода:

Если говорить конкретно про новинки, то, конечно, 500-сильный трактор всем известный, 5425. Кормоподталкиватель – Сморгонский агрегатный завод, косилка новая у нас – Сморгонский агрегатный завод, шахтная машина у нас для работы под землей в шахте, гусеничный трактор, глубокая модернизация. Вот основные такие направления на сегодняшний день.

Все новинки отечественного машиностроения нацелены не только на импортозамещение, но и расширение экспортного потенциала. Модели ориентированы на зарубежные рынки. Среди самых перспективных направлений для поставок – регионы России, Казахстана, стран Африки.