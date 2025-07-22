«Белорусская техника вызвала неподдельный интерес». Делегация Танзании посетила МТЗ

Беларусь рассматривает Танзанию как важного партнера в Восточной Африке и готова поддерживать ее в стремлении к экономическому развитию и процветанию. Об этом заявил премьер-министр нашей страны с главой правительства Танзании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сотрудничестве с этой страной Беларусь видит значительные перспективы для наращивания взаимодействия в таких направлениях, как машиностроение, нефтехимия, медицина, пищевая и военно-техническая промышленность. Мы готовы поставлять широкий спектр карьерной, дорожно-строительной, коммунальной, пожарной техники. Танзания заинтересована в развитии сотрудничества в области поставок медпрепаратов. Производимые у нас тракторы, автобусы, самосвалы зарубежной делегации удалось увидеть на площадке МТЗ. Многие из образцов специально адаптированны для работы в африканском климате – тракторы и различное навесное оборудование к ним, комбайны, комплексы хранения и сушки зерна. Наше предложение основано на уже имеющемся опыте реализации программ механизации сельского хозяйства в Зимбабве и Нигерии.