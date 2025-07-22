«Белорусская техника вызвала неподдельный интерес». Делегация Танзании посетила МТЗ
Беларусь рассматривает Танзанию как важного партнера в Восточной Африке и готова поддерживать ее в стремлении к экономическому развитию и процветанию. Об этом заявил премьер-министр нашей страны с главой правительства Танзании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В сотрудничестве с этой страной Беларусь видит значительные перспективы для наращивания взаимодействия в таких направлениях, как машиностроение, нефтехимия, медицина, пищевая и военно-техническая промышленность. Мы готовы поставлять широкий спектр карьерной, дорожно-строительной, коммунальной, пожарной техники.
Танзания заинтересована в развитии сотрудничества в области поставок медпрепаратов.
Производимые у нас тракторы, автобусы, самосвалы зарубежной делегации удалось увидеть на площадке МТЗ. Многие из образцов специально адаптированны для работы в африканском климате – тракторы и различное навесное оборудование к ним, комбайны, комплексы хранения и сушки зерна. Наше предложение основано на уже имеющемся опыте реализации программ механизации сельского хозяйства в Зимбабве и Нигерии.
Сергей Авраменко, генеральный директор Минского тракторного завода:
С Танзанией мы и в предыдущие годы сотрудничали. И за последние годы мы поставили туда порядка 140 единиц техники. И с учетом того, что модельные ряды и Минского тракторного завода, в принципе, и все предприятия и промышленности не только модернизировались, но и пополнились новыми моделями, безусловно, у них сегодня вызывал такой неподдельный интерес – шлейф технологического оборудования, прицепного к тракторам, ну и в том числе техника МАЗа и «Амкодора».
Наша страна открыта к расширению поставок из Танзании кофе, чая, орехов, хлопка, фруктов и другой продукции, в том числе для ее переработки и реализации на рынке Евразийского экономического союза.