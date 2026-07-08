«За рулем будущего: женский взгляд» – МТЗ и Минсельхозпрод запустили совместный проект

В Год белорусской женщины МТЗ и Минсельхозпрод запустили совместный проект «За рулем будущего: женский взгляд», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он призван разрушить устоявшиеся стереотипы о профессиях.

Сегодня тестировать уникальный супермощный трактор BELARUS на полях Минского района доверили механизатору сельхозпредприятия «Агро-Мотоль» Татьяне Супрун. Официальный стаж – два года. По профессии повар, но успела поработать швеей, была техничкой и даже телятницей, но интерес к технике оказался серьезнее. Татьяна оценила мощь, маневренность и технические характеристики трактора.

Татьяна Супрун, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Агро-Мотоль»:

Кондиционер тут, сидение удобное, мягкое. Он легкий в управлении, у него коробка-автомат. Мне нравится эта профессия, я люблю водить. Всегда тяга была к технике.