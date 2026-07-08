«За рулем будущего: женский взгляд» – МТЗ и Минсельхозпрод запустили совместный проект

В Год белорусской женщины МТЗ и Минсельхозпрод запустили совместный проект «За рулем будущего: женский взгляд», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он призван разрушить устоявшиеся стереотипы о профессиях.
В Год белорусской женщины МТЗ и Минсельхозпрод запустили совместный проект «За рулем будущего: женский взгляд», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он призван разрушить устоявшиеся стереотипы о профессиях.
Сегодня тестировать уникальный супермощный трактор BELARUS на полях Минского района доверили механизатору сельхозпредприятия «Агро-Мотоль» Татьяне Супрун. Официальный стаж – два года. По профессии повар, но успела поработать швеей, была техничкой и даже телятницей, но интерес к технике оказался серьезнее. Татьяна оценила мощь, маневренность и технические характеристики трактора.
Татьяна Супрун, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Агро-Мотоль»:
Кондиционер тут, сидение удобное, мягкое. Он легкий в управлении, у него коробка-автомат. Мне нравится эта профессия, я люблю водить. Всегда тяга была к технике.
Игорь Земцов, генеральный конструктор ОАО «МТЗ»:
Плюс этой техники в том, что практически с любым агрегатом она может работать. У нас также есть переднее навесное устройство и заднее. У нас разворот на небольшой площади, повороты-развороты на небольших полях, ограниченных пространствах тоже важны.
Уже изготовлено четыре таких супермощных машины. К 2027 году техника появится в хозяйствах по всей стране. Пока же тест-драйв продолжается, чтобы выявить слабые места, доработать и запустить эту модель в серийное производство.
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