Минский тракторный завод расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Индонезией. Производственные мощности белорусского промышленного гиганта оценила зарубежная делегация из этой страны под руководством координирующего министра по экономическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарубежным партнерам представили масштабный модельный ряд бренда BELARUS. В фокусе внимания – техника для любых задач: от мощных тракторов до компактных газонокосилок и мотоблоков. Гостям рассказали о сферах применения машин, их выносливости и высоком уровне локализации производства. МТЗ стал главной площадкой для демонстрации аграрного потенциала страны. Свои передовые разработки здесь также презентовали холдинги «Гомсельмаш», «Бобруйскагромаш» и «Лидсельмаш».

Аирлангга Хартарто, координирующий министр по экономическим вопросам Индонезии: Современная реальность нам подсказывает, что агрокультура должна трансформироваться. Я наслышан о вашей высокой промышленной репутации, поэтому мы здесь, в Беларуси. Возможно, наше перспективное партнерство с МТЗ не будет ограничиваться только поставками. Есть идеи и по поводу двусторонней промышленной коллаборации.

Александр Казакевич, заместитель генерального директора по маркетингу Минского тракторного завода:

Говорить о том, что мы вышли на какие-то договоренности, которые можно оцифровать, это, наверное, было бы преждевременно. Но вместе с тем по той тональности, по тем вопросам, которые задавал господин министр, видно, что у нас есть неплохие перспективы для того, чтобы найти какие-то точки соприкосновения.

Есть тенденция, которую подтвердил господин министр, в реорганизации сельского хозяйства и в создании больших сельскохозяйственных кооперативов, где та техника, которую традиционно Минский тракторный завод производит и которая является визитной карточкой, нашим основным продуктом, может быть востребована. Мы попробуем максимально предметно отработать это направление.

Индонезийские партнеры ознакомились с богатой историей завода, который за 80 лет работы выпустил более четырех миллионов тракторов и прочно закрепил за собой статус ведущего мирового производителя сельхозтехники.