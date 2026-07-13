МТЗ официально подтвердил внедрение государственной системы бережливого менеджмента

На получение Государственного знака качества в 2026 году претендуют 260 товаров от 150 предприятий Беларуси. Сейчас работают экспертные комиссии, которые оценивают продукцию по пяти критериям: безопасность, экологичность, технологичность, инновационность и эстетичность. Свою продукцию представил и Минский тракторный завод. Это первое предприятие в стране, которое официально подтвердило внедрение государственной системы бережливого менеджмента.

В год своего 80-летия холдинг доказал: современное белорусское качество строится на высоких технологиях и жесткой экономии ресурсов. Это позволяет МТЗ выпускать передовую технику. С внедрением стандартов бережливого производства исчезли брак и скрытые потери, ускорилась сборка оборудования. Существенно улучшились и условия труда для работников. За качеством деталей на предпряитии следят около тысячи специалистов тех-контроля. Такой комплексный подход позволил создать суперновинку – трактор Belarus-5425, имеющий 542 лошадиные силы. Благодаря встроенному спутниковому автопилоту машина пашет с точностью до двух сантиметров. При этом экономия топлива одного трактора – до 120 литров за смену.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Разработан соответствующий стандарт, который контролирует все критерии на бережливое производство. Их 14. И предприятие само выбирает, на какие критерии оно аккредитовывается. Система бережливого производства – это повышение производительности труда, снижение затрат, изыскание тех резервов, которые могут позволить снизить эти затраты. Это улучшение качества работающих на предприятии, соответственно, улучшение подходов по охране труда. Очень много различных критериев, которые позволяют улучшить комфорт и производительность. А вот модель трактора Belarus-1222 уже имеет Государственный знак качества. Инженеры создали полностью новую кабину с отличным обзором, стильным салоном и удобным управлением гидравликой. Работать в ней комфортно, а новые усиленные тормоза сделали машину в разы безопаснее.