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Новости по тегу #Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

В Минске состоялась рабочая встреча главы Минсельхозпрода Беларуси с послом Сьерра-Леоне в РФ и РБ
08 октября 2026 14:52

В Минске состоялась рабочая встреча главы Минсельхозпрода Беларуси с послом Сьерра-Леоне в РФ и РБ

Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Горлова
03 августа 2026 13:47

Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Горлова

Мобильные группы по оперативному решению вопросов уборочной начали работу в Беларуси
26 июля 2026 07:34

Мобильные группы по оперативному решению вопросов уборочной начали работу в Беларуси

«За рулем будущего: женский взгляд» – МТЗ и Минсельхозпрод запустили совместный проект
08 июля 2026 14:06

«За рулем будущего: женский взгляд» – МТЗ и Минсельхозпрод запустили совместный проект

В Беларуси завершен сев гречихи, проса, картофеля и овощей
01 июня 2026 13:25

В Беларуси завершен сев гречихи, проса, картофеля и овощей

В Беларуси посеяно 89% всех яровых культур
15 мая 2026 09:40

В Беларуси посеяно 89% всех яровых культур

В Беларуси обсуждаются новации для фермеров
09 мая 2026 11:50

В Беларуси обсуждаются новации для фермеров

Беларусь активно вводит в хозяйственный оборот ранее заброшенные территории
07 апреля 2026 05:39

Беларусь активно вводит в хозяйственный оборот ранее заброшенные территории

Минсельхозпрод: в 2025 году экспорт продовольствия Беларуси достиг рекордных 10 млрд долларов
30 января 2026 16:58

Минсельхозпрод: в 2025 году экспорт продовольствия Беларуси достиг рекордных 10 млрд долларов

Технологии в АПК, белорусский картофель и цены в магазинах. Хватит ли белорусам урожая – ответили эксперты
17 ноября 2025 19:17

Технологии в АПК, белорусский картофель и цены в магазинах. Хватит ли белорусам урожая – ответили эксперты

Юрий Шулейко представил коллективу Минсельхозпрода нового руководителя
04 марта 2025 13:38

Юрий Шулейко представил коллективу Минсельхозпрода нового руководителя

Минсельхозпрод: в ближайшие три года в Беларуси появятся новые яблоневые сады
11 февраля 2025 06:59

Минсельхозпрод: в ближайшие три года в Беларуси появятся новые яблоневые сады