Новости по тегу #Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Стороны обсудили шаги по развитию сотрудничества в агропромышленном комплексе.
Как отметил глава Минсельхозпрода, в Беларуси убрано более половины площадей, а общий намолот превысил 4 миллиона 600 тысяч тонн.
Основной задачей представителей КГК, Генеральной прокуратуры, МВД и Минсельхозпрода является оперативное реагирование на проблемные вопросы и устранение недостатков для обеспечения высоких темпов работ.
Он призван разрушить устоявшиеся стереотипы о профессиях.
Аграрии Беларуси полностью завершили сев яровых культур, гречихи, проса, картофеля и овощей
Яровых культур в стране посеяно на площади 2 млн 26 тыс. га.
Организатор обсуждения – Минсельхозпрод.
По итогам мониторинга районных комиссий, более 28 тысяч гектаров, заросших кустарником и мелколесьем, уже исключены из категории проблемных и возвращены в работу. Специалисты Минсельхозпрода вместе с землеустроителями и местными исполкомами провели детальную инвентаризацию участков в регионах.
Несложно подсчитать, что на каждого белоруса пришлось более тысячи долларов экспортной выручки. И это максимальный показатель за весь период суверенитета.
Хватит ли белорусам нынешнего урожая? Как в целом закончили агросезон и какие планы наметили на будущий? Как совершенствуется работа стабфондов?
У Юрия Горлова большой опыт в агросфере. Свой профессиональный путь начинал зоотехником. В дальнейшем руководил одним из управлений профильного министерства.
Три тысячи гектаров садов за ближайшие три года.
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