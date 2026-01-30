Минсельхозпрод: в 2025 году экспорт продовольствия Беларуси достиг рекордных 10 млрд долларов

Национальная безопасность – это не только про обороноспособность и готовность армии оперативно и профессионально реагировать на все возможные вызовы и угрозы. Это еще и про наши прочные позиции на мировом торговом рынке. А здесь, как бы брюссельским «изобретателям санкционного оружия» ни хотелось, мы «держим крейсерскую скорость», подтверждая статус надежного игрока на мировом рынке продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убедительный аргумент 30 января пришел из Минсельхозпрода. Здесь отметили, что по итогам минувшего года Беларусь установила исторический рекорд. Экспорт продовольствия в 2025-м достиг 10 млрд долларов в эквиваленте.

Несложно подсчитать, что на каждого белоруса пришлось более тысячи долларов экспортной выручки. И это максимальный показатель за весь период суверенитета. Основу экспортного портфеля по-прежнему составляет молочная продукция – на нее приходится 40 % всех поставок. Мясные товары уверенно следуют за лидером с долей 19 %, демонстрируя растущую конкурентоспособность наших производителей на мировом рынке.

В продажах белорусского продовольствия на внешние рынки, как и в целом в национальном экспорте, главный тренд – диверсификация. Очевидно, именно это помогает успешно противостоять санкционному давлению. География стран, где знают на вкус продукты, сделанные в Беларуси, сегодня насчитывает 116 государств – иными словами, мировое большинство.

Наибольший рост экспорта продовольствия зафиксирован на пространстве СНГ, где нашим флагманским партнером была и остается Россия, а также в страны Азии и государства дальней дуги. В чем секрет успеха? Очевидно в комбинации трех главных преимуществ: высокое качество, безопасность и соответствие международным стандартам – это то, за что ценят белорусские продукты во всем мире.

Возвращаясь к тезису о дальней дуге, одним из наиболее масштабных, а значит, и перспективных рынков для белорусского продовольствия является китайский. Рапсовое масло, мясо и молочные продукты среди топовых экспортных позиций в минувшем году.

Большие перспективы для белорусского продовольствия открываются и на Африканском континенте. Так, в Зимбабве уже оценили белорусское сухое молоко. Есть планы по поставкам детского питания.