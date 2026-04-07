Беларусь активно вводит в хозяйственный оборот ранее заброшенные территории

Беларусь ускоряет работу по вовлечению неиспользуемых земель в сельхозоборот. По итогам мониторинга районных комиссий, более 28 тысяч гектаров, заросших кустарником и мелколесьем, уже исключены из категории проблемных и возвращены в работу. Специалисты Минсельхозпрода вместе с землеустроителями и местными исполкомами провели детальную инвентаризацию участков в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте уточняли реальное состояние территорий: где можно сразу приступать к обработке, где требуется мелиорация, а какие площади целесообразно передать в лесной фонд. Такой подход позволил убрать значительную часть «белых пятен» на карте и понять, какие ресурсы действительно доступны.

Наибольший прогресс – у центральных и западных регионов, где удалось существенно сократить площадь заброшенных земель. В отдельных районах, наоборот, временно вырос объем участков, которые пока нельзя вовлечь в оборот – это связано с более точной оценкой сложных территорий. Мониторинг выявил и системные проблемы: устаревшие картографические данные, несоответствие геоинформационных сведений фактическому состоянию, нехватку специализированной техники.