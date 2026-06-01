В Беларуси завершен сев гречихи, проса, картофеля и овощей

Согласно данным на 1 июня 2026 года, белорусские аграрии полностью завершили сев яровых культур, гречихи, проса, картофеля и овощей, информирует Telegram-канал Минсельхозпрода.

Запасено 889 тысяч тонн минеральных удобрений под яровой сев (106% к плану).

Травы скошены в ходе первого укоса на площади 479 тысяч гектаров (34% от плана). 75% скошенных трав убрано.

Сенажа заготовлено 2205 тысячи тонн (15% от плана). Силоса заготовлено 163 тысячи тонн (1%). Травяных кормов заготовлено 654 тысячи тонн кормовых единиц (порядка 6%).

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