В Беларуси посеяно 89% всех яровых культур

Белорусские аграрии посеяли яровые культуры на площади 2 млн 26 тысяч га (89% от плана), информирует Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Согласно данным на 15 мая, в Брестской области яровых культур посеяно на 97% площадей от плана (402 тыс. га); в Витебской – 87% ( 266 тыс. га); в Гомельской – 83% (333 тыс. га); в Гродненской – 92% (305 тыс. га); в Минской 89% (442 тыс. га); в Могилевской – 85% (278 тыс. га).

Также кукуруза посеяна на 81% площадей от плана (1 млн 40 тыс. га), гречиха – на 37% (практически 5 тыс. га), просо – на 31% (2 тыс. га).

Картофель во всех регионах страны посажен на 83% площадей от плана (18 тыс. га), овощные культуры (капуста, свекла, морковь и др.) – на 78% от плана (6 тыс. га).