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Минсельхозпрод: в ближайшие три года в Беларуси появятся новые яблоневые сады

11 февраля 2025 06:59
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Три тысячи гектаров садов за ближайшие три года. О том, как специалисты собираются круглый год обеспечивать страну товарными яблоками, рассказали в Минсельхозпроде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минсельхозпрод: в ближайшие три года в Беларуси появятся новые яблоневые сады-2

Пока отечественных плодов не хватает с середины весны до конца лета, поскольку у нас недостаточно сортов, которые могут храниться до нового урожая. На проблему обратил внимание в прошлом году Президент при посещении фермерского хозяйства в Молодечненском районе. Александр Лукашенко поручил обеспечить внутренний рынок своими яблоками на постоянной основе. Разработанный комплекс мер предусматривает закладку садов на капельном поливе с поздними сортами. Также появятся дополнительные хранилища с газовой средой, это позволит обеспечить высокую сохранность продукции весной и летом.

# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

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