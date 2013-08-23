Новости Беларуси. Компенсации хозяевам подворий, вынужденным избавиться от свиней, должны выплатить в течение недели. Об этом заявили сегодня в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. За килограмм свинины можно будет получить чуть больше 18 тысяч рублей.

В эти же сроки будут определены и льготы на приобретение других видов животных – скота и птицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая вспышка вируса африканской чумы свиней была выявлена в Беларуси в июне 2013 года. Единственный способ бороться с бактерией – ликвидировать заразившееся поголовье. И создать буферные зоны: заниматься разведением этого вида животных на частных подворьях запрещено в радиусе 5 километров от крупных свинокомплексов.

Юрий Пивоварчик, первый заместитель директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы имеем два очага заболевания. Это в Ивьевском районе Гродненской области и очаг в Витебской области. На сегодняшний день эти очаги локализованы, поголовье в этих очагах и неблагополучных пунктах уничтожено.

Компенсацию население получать должно в течение недели, не больше. И, по нашим данным, эти компенсации на данный момент составили более 21 млрд рублей.