Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Горлова

Как отметил глава Минсельхозпрода, в Беларуси убрано более половины площадей, а общий намолот превысил 4 миллиона 600 тысяч тонн. Уборочная идет со значительным опережением графиков 2025 года. В лидерах – Брестская и Минская области, где уже намолотили по 1 миллиону тонн зерна. В скором времени эту отметку достигнут и гродненские хлеборобы. Зерна планируется собрать не меньше, чем в 2025 году.

– Юрий Николаевич, как оцениваете ход уборочной кампании в Беларуси?

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Работа организована с самого раннего утра, как это позволяют сегодня нам выйти в поле комбайны, и продолжается до позднего вечера, вплоть до ночных, как говорится, часов уборки зерновых культур. На сегодняшний день мы убрали уже практически 90 % озимого рапса. Мы идем со значительным опережением прошлого года. В этом году мы уже намолотили более миллиона тонн зерна озимого рапса. В прошлом году мы вышли на миллион тонн зерна рапса в целом с яровыми. Поэтому в этом году мы, наверное, продемонстрируем одно из высоких значений в достижении намолота этой культуры.

Урожайность у нас также имеет исторический рекорд. По урожайности рапса мы превзошли 30 центнеров с гектара. И вот эти 10 %, которые осталось убрать, мы видим: за день мы даем более 40 центнеров с гектара урожайности. Конечно, это также позволит нам прирасти по общему намолоту рапса. Убираем сегодня и колосовые зерновые культуры. На сегодняшний день уже убрали озимый ячмень, завершаем уборку ярового ячменя.

Озимая рожь – это та культура, на которую надо сегодня обратить первостепенное внимание. Конечно же, еще мы убираем параллельно озимую пшеницу, яровую пшеницу, озимый тритикале. Это те культуры, которые дают нам максимальную урожайность. Поэтому на сегодняшний день мы видим, что при уборке этих культур мы по урожайности еще подрастем и, соответственно, добавим в наш общий каравай зерна.