В Беларуси обсуждаются новации для фермеров

НОК Беларуси призвал международные федерации отменить ограничения вслед за МОК

Она отметила, что это важный шаг к возвращению прежних условий участия, однако процесс еще не завершен. Теперь решения должны принять сами федерации по видам спорта, что потребует времени и дополнительной работы.