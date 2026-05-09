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В Беларуси обсуждаются новации для фермеров

09 мая 2026 11:50
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В Беларуси обсуждаются новации для фермеров-0

Проект закона Беларуси «О крестьянских (фермерских) хозяйствах» вынесен Минсельхозпродом на публичное рассмотрение, информирует БЕЛТА.

Законопроект призван определить правовое положение, порядок создания, деятельность, реорганизацию и ликвидацию крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), процесс регулирования прав и обязанностей их учредителей (членов), установку компетенции органов управления КФХ.

Проект предполагает отмену устаревших нормативных правовых актов и состоит из 8 глав, включающих 33 статьи.

На интернет-площадке Правовой форум Беларуси с 8 по 18 мая 2026 года желающие могут выразить рекомендации в специальной теме.

# Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь # Экономика

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