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Юрий Шулейко представил коллективу Минсельхозпрода нового руководителя

04 марта 2025 13:38
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На кону продовольственная безопасность страны. Профильный вице-премьер Юрий Шулейко представил коллективу Министерства сельского хозяйства и продовольствия нового руководителя, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Юрий Шулейко представил коллективу Минсельхозпрода нового руководителя-2

У Юрия Горлова большой опыт в агросфере. Свой профессиональный путь начинал зоотехником. В дальнейшем руководил одним из управлений профильного министерства. До этого назначения инспектировал Гомельскую область в качестве помощника Президента. В числе первоочередных задач сферы АПК – повышение продуктивности сельскохозяйственного производства. В этой связи важно существенно повысить производительность труда.

Юрий Шулейко представил коллективу Минсельхозпрода нового руководителя-4

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Очень ответственное направление – агропромышленный комплекс, который показывает из года в год серьезную прибавку к уровню прошлого года. И мы можем сказать, что наша страна уже много добилась в этом направлении. Мы можем гордиться теми достижениями, которые достигнуты вами, в том числе и всеми нашими коллегами, которые работают в регионах нашей страны.

Сейчас в нашей стране проводится большая работа по модернизации сельхозотрасли, в частности животноводства. Особое внимание строительству новых молочно-товарных комплексов. Эту работу необходимо завершить в кратчайшие сроки. Амбициозные задачи стоят перед аграриями и в преддверии посевной кампании.

# Юрий Горлов # Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

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