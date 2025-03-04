Юрий Шулейко представил коллективу Минсельхозпрода нового руководителя

У Юрия Горлова большой опыт в агросфере. Свой профессиональный путь начинал зоотехником. В дальнейшем руководил одним из управлений профильного министерства. До этого назначения инспектировал Гомельскую область в качестве помощника Президента. В числе первоочередных задач сферы АПК – повышение продуктивности сельскохозяйственного производства. В этой связи важно существенно повысить производительность труда.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Очень ответственное направление – агропромышленный комплекс, который показывает из года в год серьезную прибавку к уровню прошлого года. И мы можем сказать, что наша страна уже много добилась в этом направлении. Мы можем гордиться теми достижениями, которые достигнуты вами, в том числе и всеми нашими коллегами, которые работают в регионах нашей страны.

Сейчас в нашей стране проводится большая работа по модернизации сельхозотрасли, в частности животноводства. Особое внимание строительству новых молочно-товарных комплексов. Эту работу необходимо завершить в кратчайшие сроки. Амбициозные задачи стоят перед аграриями и в преддверии посевной кампании.