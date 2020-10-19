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«У нас было время и научиться, и подготовиться». В Витебске обсудили готовность медучреждений ко второй волне коронавируса

19 октября 2020 10:59
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Новости Беларуси. COVID-19 – вторая волна. Готовность системы здравоохранения к работе при возможной сложной эпидемиологической ситуации 19 октября обсудили в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там с середины сентября наблюдается рост пневмоний и ковидных инфекций.  

На заседании областного штаба по противодействию распространения COVID-19 медики заявили: после опыта, полученного во время весеннего периода, специалисты готовы к новой встрече с инфекцией.  

«У нас было время и научиться, и подготовиться». В Витебске обсудили готовность медучреждений ко второй волне коронавируса-1

«У нас было время и научиться, и подготовиться». В Витебске обсудили готовность медучреждений ко второй волне коронавируса-3

Именно Витебск тогда одним из первых принял удар нового, неизученного заболевания.  

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Теперь в городе вдвое больше подготовлено точек кислородной поддержки – свыше 1700. Есть месячный запас средств личной защиты для медперсонала. 1400 коек зарезервированы под пневмонии и коронавирус.  

«У нас было время и научиться, и подготовиться». В Витебске обсудили готовность медучреждений ко второй волне коронавируса-6

Плановую помощь пациентам с другими заболеваниями продолжают оказывать профильные учреждения.

«У нас было время и научиться, и подготовиться». В Витебске обсудили готовность медучреждений ко второй волне коронавируса-9

Михаил Вишневецкий, начальник Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:  
Мы сегодня выполняем порядка 1200 исследований ПЦР. У нас для установки диагноза сегодня нет необходимости только в ПЦР. У нас есть еще экспресс-тесты. Есть четкие критерии, которые сегодня определены Министерством здравоохранения по установлению диагноза.  

Компьютерные томографы и рентгенологическое оборудование у нас сегодня все рабочее. По логистике движения пациентов, чтобы более оперативно выставлять диагноз, тоже продумали. У нас было время и научиться, и подготовиться.  

«У нас было время и научиться, и подготовиться». В Витебске обсудили готовность медучреждений ко второй волне коронавируса-12

В настоящее время наблюдается небольшой прирост острых респираторных инфекций: плюс 2,7 % к уровню 2019 года. Половина заболевших – дети.  

# Коронавирус # общество # Михаил Вишневецкий # Фотофакт

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