«У нас было время и научиться, и подготовиться». В Витебске обсудили готовность медучреждений ко второй волне коронавируса

На заседании областного штаба по противодействию распространения COVID-19 медики заявили: после опыта, полученного во время весеннего периода, специалисты готовы к новой встрече с инфекцией.

Теперь в городе вдвое больше подготовлено точек кислородной поддержки – свыше 1700. Есть месячный запас средств личной защиты для медперсонала. 1400 коек зарезервированы под пневмонии и коронавирус.

Михаил Вишневецкий, начальник Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:

Мы сегодня выполняем порядка 1200 исследований ПЦР. У нас для установки диагноза сегодня нет необходимости только в ПЦР. У нас есть еще экспресс-тесты. Есть четкие критерии, которые сегодня определены Министерством здравоохранения по установлению диагноза.

Компьютерные томографы и рентгенологическое оборудование у нас сегодня все рабочее. По логистике движения пациентов, чтобы более оперативно выставлять диагноз, тоже продумали. У нас было время и научиться, и подготовиться.