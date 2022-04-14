Безвизовых литовцев и латышей уже готовы принимать медучреждения Витебской области

Новости Беларуси. На безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии уже успели отреагировать белорусские здравницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них безвизовые гости из ЕС – еще один шанс подзаработать. Так в Витебской области экспорт платных медицинских услуг занимает одну из ведущих позиций. В доковидные годы там принимали более 40 тысяч иностранцев. Помимо россиян, это были именно жители Литвы и Латвии. Гражданам Литвы и Латвии с 15 апреля разрешён безвизовый въезд в Беларусь. Подробности здесь.

Для них Витебская область и теперь может представить широкий спектр услуг. Причем не только в крупных клиниках, но даже в районных больницах. Например, в Браславе и Глубоком установлено высокотехнологичное оборудование, развито телекоммуникационное оснащение. Это позволяет в онлайн-режиме проводить консультации с ведущими специалистами.

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:

Сегодня в Витебской области представлен широкий спектр услуг – это гинекология, урология, косметология. Работает в Витебске центр китайской медицины, который может принимать до 60 человек в день. Это оперативное вмешательство на высокотехнологичном оборудовании, это большая линейка и спектры диагностического оборудования: компьютерная томография, МРТ, а также рентгенэндоваскулярные методы исследования, в том числе и диагностики – все это представлено на сайтах лечебных учреждений.