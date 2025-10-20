Фонды Сороса помогают финансировать антитрамповские протесты в США

И вот новость, откуда не ожидали. Да, возможно, догадывались, но чтобы вот так откровенно об этом говорить… По данным Fox News, фонды Джорджа Сороса помогают финансировать антитрамповские протесты в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что известный миллиардер-инвестор и спонсор от Демократической партии уделяет особое внимание продвижению «Открытого общества». Так вот, именно через такую структуру еще два года назад организации Indivisible был предоставлен грант в 3 миллиона долларов.

А вот она как раз и занимается управлением данными и коммуникацией с участниками протестов. Интересная получается ситуация, сенатор Тед Круз указал на связь Сороса с антитрамповскими протестами. По его словам, есть веские доказательства того, что Джордж Сорос и его сеть стоят за финансированием этих митингов, которые вполне могут спровоцировать беспорядки по всей стране.