В Витебске после реконструкции открыли хирургический корпус онкодиспансера. Вот так он выглядит изнутри

Новости Беларуси. В Витебске после реконструкции открыли хирургический корпус областного онкодиспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем разместились дневной стационар, современная клинико-диагностическая лаборатория, кабинет ЛФК. Современное оборудование установлено в четырех операционных.

Здесь онкологи смогут выполнять хирургические операции на европейском уровне. Это ускорит оказание помощи и самое главное – ее качество.

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:

Здесь улучшены условия пребывания пациентов, что для онкопациентов немаловажно. Большой спектр оперативного вмешательства будет сейчас замкнут на витебском онкодиспансере. Это ускорит оперативность, уменьшит очередность и перевод в республиканский центр, республиканский институт и, конечно же, сконцентрировать и задержать здесь хорошие кадры, хороших хирургов, онкологов, которые будут работать для улучшения качества оказания медицинской помощи.