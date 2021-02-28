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В Витебске после реконструкции открыли хирургический корпус онкодиспансера. Вот так он выглядит изнутри

28 февраля 2021 11:42
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Новости Беларуси. В Витебске после реконструкции открыли хирургический корпус областного онкодиспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске после реконструкции открыли хирургический корпус онкодиспансера. Вот так он выглядит изнутри-1

В нем разместились дневной стационар, современная клинико-диагностическая лаборатория, кабинет ЛФК. Современное оборудование установлено в четырех операционных.

В Витебске после реконструкции открыли хирургический корпус онкодиспансера. Вот так он выглядит изнутри-4

Здесь онкологи смогут выполнять хирургические операции на европейском уровне. Это ускорит оказание помощи и самое главное – ее качество.

В Витебске после реконструкции открыли хирургический корпус онкодиспансера. Вот так он выглядит изнутри-7

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:
Здесь улучшены условия пребывания пациентов, что для онкопациентов немаловажно. Большой спектр оперативного вмешательства будет сейчас замкнут на витебском онкодиспансере. Это ускорит оперативность, уменьшит очередность и перевод в республиканский центр, республиканский институт и, конечно же, сконцентрировать и задержать здесь хорошие кадры, хороших хирургов, онкологов, которые будут работать для улучшения качества оказания медицинской помощи.

В Витебске после реконструкции открыли хирургический корпус онкодиспансера. Вот так он выглядит изнутри-10

Сегодня в Витебской области на учете стоят почти 40 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. За год проводится до 6 тысяч операций. 99,5 % из них проходят успешно.

# Учреждения здравоохранения # общество # Михаил Вишневецкий # Фотофакт

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