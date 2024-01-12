Верхнедвинская центральная больница переживает второе рождение! Что изменилось после ремонта?

Эффективная система здравоохранения – одна из важнейших задач государства. Доступная медпомощь не должна быть привилегией, об этом не раз говорил Президент. В стране необходимо создать все условия для получения качественного обследования и лечения. В том числе и в сельской местности. В 2023-м году в Беларуси отремонтировано более полутора тысяч ФАПов, а еще амбулатории и участковые больницы. Сегодня второе рождение переживает Верхнедвинская центральная районная больница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь после ремонта открыли здание поликлиники. Александра Ходюкова продолжит.

После поручения Президента – навести порядок в учреждениях здравоохранения – из районного бюджета на ремонт объекта было выделено свыше миллиона рублей. Окрасили фасад, заменили окна и двери, закупили мебель и обновили помещения. По сути вдохнули новую жизнь.

Светлана Павлючкова, главная медицинская сестра Верхнедвинской центральной районной больницы:

Сейчас после ремонта у нас очень хорошие условия труда. У нас оборудована комната для персонала, специальные комнаты для уборочного инвентаря, кабинеты достаточно просторные стали, соответствуют санитарным нормам.

В поликлинике создана безбарьерная среда: установлен речевой информатор, тактильная мнемосхема со шрифтом Брайля. Появилось информационное табло и электронная регистратура. Медучреждение рассчитано на 250 посещений в смену. Сейчас в нем обслуживается более 19 тысяч жителей района. «Замечательные условия для работы». Как оборудована обновленная поликлиника в Верхнедвинском районе?

С недавнего времени пополнился в поликлинике и автопарк. Бригада неотложной медицинской помощи обслуживает жителей района на новых автомобилях отечественного производителя.