В Совете Республики прошло заседание экспертного совета по вопросам предпринимательской деятельности

Честные, прозрачные, понятные и доступные правила для тех, кто ведет бизнес или только собирается заняться собственным делом. Законопроект о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования рассмотрен сегодня, 20 октября, на заседании экспертного совета при Совете Республики Национального собрания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновленный документ станет фундаментом для новой, более эффективной и прозрачной системы регистрации, а также процедуры прекращения предпринимательской деятельности. Основная задача – создать представителям бизнеса минимум издержек для совершения административных процедур. Для этого ведется работа по развитию электронных сервисов и информационных баз. В частности, будет усовершенствован Единый регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Владислав Татаринович, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Четкие, стабильные процедуры регистрации, ликвидации субъектов хозяйствования – это условия, которые определяют ведение предпринимательской деятельности и в целом бизнес-климат в Республике Беларусь. Достаточно серьезная работа и тот массив, который будет вноситься в законодательство, – все это направлено в первую очередь на то, чтобы сохранить в данном проекте закона все лучшее, что реализовано через Декрет № 1.

Среди новшеств – возможность для компаний использовать типовой устав при регистрации. Это упростит оформление и сократит перечень документов, подаваемых в соответствующие органы при регистрации.