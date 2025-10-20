Лукашенко на встрече с главой Мордовии: Россия – наш основной рынок, и мы видим на нём проблемы

Промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, информационные технологии, наука и даже киноискусство – вот те направления, где Беларуси и уникальному региону России – Республике Мордовия – нужны достойные прорывные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О них, а еще о необходимости амбициозных и энергичных действий в сотрудничестве Беларуси и Мордовии 20 октября заявил Александр Лукашенко на встрече во Дворце Независимости с главой российского региона Артемом Здуновым.

Мордовия – аграрный регион. И там весьма кстати наша сельскохозяйственная техника. Белорусы готовы к гибким условиям расчетов и передавать наши машины в качестве учебных экземпляров в вузы Мордовии. Чтобы будущие инженеры уже со студенчества знали белорусские бренды. Это называется взаимодополняемостью экономики. Хотя сейчас не самое легкое время для привычных ниш на самом традиционном рынке. В России падает температура спроса.