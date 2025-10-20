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Лукашенко на встрече с главой Мордовии: Россия – наш основной рынок, и мы видим на нём проблемы

20 октября 2025 17:17
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Промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, информационные технологии, наука и даже киноискусство – вот те направления, где Беларуси и уникальному региону России – Республике Мордовия – нужны достойные прорывные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О них, а еще о необходимости амбициозных и энергичных действий в сотрудничестве Беларуси и Мордовии 20 октября заявил Александр Лукашенко на встрече во Дворце Независимости с главой российского региона Артемом Здуновым.

Мордовия – аграрный регион. И там весьма кстати наша сельскохозяйственная техника. Белорусы готовы к гибким условиям расчетов и передавать наши машины в качестве учебных экземпляров в вузы Мордовии. Чтобы будущие инженеры уже со студенчества знали белорусские бренды. Это называется взаимодополняемостью экономики. Хотя сейчас не самое легкое время для привычных ниш на самом традиционном рынке. В России падает температура спроса. 

Лукашенко на встрече с главой Мордовии: Россия – наш основной рынок, и мы видим на нём проблемы-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мы понимаем, что сегодня непросто. Это наш основной рынок – Российская Федерация. Видим проблемы на этом рынке. Мы понимаем, что их не решить в одностороннем порядке. Мы также должны в этом направлении добавлять и, как в народе говорят, упираться. Мы готовы предложить вашим потребителям этой техники – сельскохозяйственной, прицепной, любой техники – интересные инструменты по ее работе и приобретению. Мы готовы на эту тему со специалистами разговаривать. 

Лукашенко на встрече с главой Мордовии: Россия – наш основной рынок, и мы видим на нём проблемы-4

Поэтому тем более надо осваивать новые проекты. Сотрудничество новых скоростей связано с микроэлектроникой, созданием вагонов и инновационных продуктов.

Александр Лукашенко: 
Развитие производственной кооперации. Нам это очень-очень нужно, и России, и Беларуси, особенно после непонятного бегства от нас известных инвесторов. Читайте здесь.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Артем Здунов # Союзное государство # Международное сотрудничество

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