Живая сказка для всей семьи! Узнали, где можно провести время с настоящими Бэмби

Изюминка центра Россон – комплекс деревянной застройки 1950-х. Эти домики выглядят очень сказочно. Сегодня в них размещаются магазины, школа искусств и дом ремесел, где можно получить мастер-класс от мастеров и присмотреть себе колоритные сувениры, сообщили в программе «Путевка BY» на СТВ.

Россонленд! Обожаете Бэмби? Тогда вам непременно стоит посетить вольер с ланями европейскими. Живая сказка и animal-терапия. Эту встречу вы не забудете! Пятнистые и кареглазые. Неспроста их называют оленями-цветками. Есть данные, что в начале XVIII века эти милые грации обитали в Беловежской пуще, но из-за охоты спустя время были истреблены. Чтобы найти коннект и получить милейшие кадры запаситесь овощами.