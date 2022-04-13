Кочанова о медицинских кадрах: молодые люди, которые приезжают по распределению, иногда не остаются

Новости Беларуси. Заболеваемость COVID-19 в Витебской области идет на спад. Об этом на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой в Полоцке заявил глава облздрава Михаил Вишневецкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самым эффективным средством борьбы с коронавирусной инфекцией по-прежнему остается вакцинация. В регионе обоими компонентами привиты более 65 % жителей. На встрече также обсудили и другие актуальные вопросы здравоохранения.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я услышала еще раз подтверждение тому, что проблем с лекарственными препаратами, что проблем с ремонтом медицинского оборудования на сегодня нет. Но есть вопросы, которые надо решать по укомплектованию медицинскими кадрами. Это касается и среднего медицинского персонала, и врачей. Города пошли на то, что сегодня выделяют арендное жилье. Но вместе с тем мы видим такую ситуацию, когда молодые люди, которые приезжают по распределению, иногда не остаются здесь.

Председатель Совета Республики держит вопросы здравоохранения на личном контроле и регулярно проводит подобные встречи в различных районах Беларуси.