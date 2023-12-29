Обновлённые отделения травматологии и реанимации открыли в Витебской областной больнице

Обновленные травматологическое и реанимационное отделения сегодня, 29 декабря, открыли в Витебской областной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Навести порядок в учреждениях здравоохранения всех уровней – это требование главы государства. Здание этого медучреждения, построенного в 80-х, нуждалось в ремонте. Его решили проводить поэтапно.

В обновленных палатах одновременно проходить лечение могут более 40 человек. Для наблюдения за послеоперационными пациентами есть современные мониторы, аппараты искусственной вентиляции легких, функциональные кровати. Полностью обновлена и мебель. Ранее благодаря закупленному оборудованию медикам удалось увеличить количество операций по эндопротезированию коленных и тазобедренных суставов. В неделю в больнице проводят до 30 таких оперативных вмешательств.

Станислав Украинец, заведующий 1-го ортопедо-травматологического отделения Витебской областной клинической больницы:

Очередь у нас сократилась по эндопротезированию коленного и тазобедренного суставов. В среднем мы вызываем октябрь-ноябрь 2022 года. То есть практически мы уже перешли на 23-й. Это я говорю данные двухнедельной давности. Думаю, что люди, которые будут вызваны на январь, уже, скорее всего, вызываются с 2023 года.

Валерий Титов, пациент Витебской областной клинической больницы:

У меня есть опыт, с чем сравнить, потому что до этого я находился в российской больнице. Ничего не хочу сказать плохого, но у нас медицинское оборудование намного новее, практичнее и обслуживание на достойном уровне. Такое оборудование в Москве встречается только в платных клиниках.

Витебская травматолого-ортопедическая служба постоянно развивается. В планах – освоение клеточных технологий в инженерии костной и хрящевой тканей, более широкое применение малоинвазивной хирургии.