«Свои пациенты тоже уже заждались». Витебская область переводит медучреждения на доковидный режим работы

Новости Беларуси. Белорусские медучреждения постепенно возвращаются к доковидному режиму работы. Список больниц пополняется еженедельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мониторинг ситуации и эпидемиологическая обстановка позволяют возвращать медицинские учреждения к приему пациентов по профилю. Кроме этого, активно идет вакцинация врачей «Спутником V». К примеру, в Витебской области уже привились более 2,5 тысяч медработников. В ближайшие два дня здесь планируют завершить вакцинацию из первой партии. Тему продолжит Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

В Витебской области специалисты отмечают снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. В регионе стало меньше обращений в амбулаторное звено, снизилась нагрузка на скорую помощь. В обычный режим работы переходят медучреждения, перепрофилированные под ковидный госпиталь.

Витебская городская клиническая больница № 1 с конца октября 2020-го прекратила оказывать помощь по своему профилю: кардиология, терапия, неврология. Учреждение работало инфекционкой, сюда поступали с диагнозом пневмония. Но уже с 3 февраля больница возвращается к доковидному режиму. Проведена дезинфекция. Здесь уже ждут «своих» пациентов.

Дмитрий Козловский, главный врач Витебской городской клинической больницы № 1:

Коллектив положительно относится к тому, что идет перепрофилирование. Это говорит о том, что снижается нагрузка на врачей, с учетом пациентов COVID-инфекций. Это достаточно тяжелые пациенты, требующие особого внимания. Свои пациенты тоже уже заждались и нуждаются в лечении, поэтому все с радостью восприняли новость, что больница переходит в обычный режим работы.

Только за прошлую неделю в медучреждениях северного региона страны вывели более 600 коек из ковидных в обычные. А в таких райцентрах как Дубровно, Россоны и Шарковщина пациентов с COVID и вовсе наблюдают амбулаторно.

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:

Сегодня у нас остается в областном центре три лечебных учреждения, в которых в основном сконцентрированы высококлассные специалисты по данной патологии. Плюс развернуты достаточно хорошие реанимационные отделения, дабы продолжать лечение и из районов по-прежнему забирать тяжелых пациентов, чтобы здесь была возможность выводить из реанимационных отделений и, соответственно, чтобы они шли на поправку.

В Витебской области уже заканчивается и вакцинация медперсонала. Из 3 260 сотрудников привились более 2 500. Татьяна Гульман была в числе первых, кто прошел иммунизацию. Опытный врач-инфекционист сама переболела ковидом. Месяц была на больничном, а потому не понаслышке знает о коронавирусе. Причем сама Татьяна и сейчас оказывают помощь ковид-пациентам.

Татьяна Гульман, врач-инфекционист филиала № 3 Витебской городской поликлиники № 4:

Конечно, мы очень ждали вакцинацию против коронавирусной инфекции. Вакцинация поможет нам выработать коллективный иммунитет. Поможет нам победить коронавирусную инфекцию и давать уверенность, и психологическую защиту, и физическую. Если уже и заболеем в крайнем случае, то в легкой форме ее перенесем.