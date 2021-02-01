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«Свои пациенты тоже уже заждались». Витебская область переводит медучреждения на доковидный режим работы

01 февраля 2021 19:42
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Новости Беларуси. Белорусские медучреждения постепенно возвращаются к доковидному режиму работы. Список больниц пополняется еженедельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мониторинг ситуации и эпидемиологическая обстановка позволяют возвращать медицинские учреждения к приему пациентов по профилю.

Кроме этого, активно идет вакцинация врачей «Спутником V». К примеру, в Витебской области уже привились более 2,5 тысяч медработников. В ближайшие два дня здесь планируют завершить вакцинацию из первой партии.

Тему продолжит Виктор Пралич.

«Свои пациенты тоже уже заждались». Витебская область переводит медучреждения на доковидный режим работы-1

Виктор Пралич, корреспондент:
В Витебской области специалисты отмечают снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. В регионе стало меньше обращений в амбулаторное звено, снизилась нагрузка на скорую помощь. В обычный режим работы переходят медучреждения, перепрофилированные под ковидный госпиталь.

«Свои пациенты тоже уже заждались». Витебская область переводит медучреждения на доковидный режим работы-4

Витебская городская клиническая больница № 1 с конца октября 2020-го прекратила оказывать помощь по своему профилю: кардиология, терапия, неврология. Учреждение работало инфекционкой, сюда поступали с диагнозом пневмония. Но уже с 3 февраля больница возвращается к доковидному режиму. Проведена дезинфекция. Здесь уже ждут «своих» пациентов. 

«Свои пациенты тоже уже заждались». Витебская область переводит медучреждения на доковидный режим работы-7

Дмитрий Козловский, главный врач Витебской городской клинической больницы № 1:
Коллектив положительно относится к тому, что идет перепрофилирование. Это говорит о том, что снижается нагрузка на врачей, с учетом пациентов COVID-инфекций. Это достаточно тяжелые пациенты, требующие особого внимания. Свои пациенты тоже уже заждались и нуждаются в лечении, поэтому все с радостью восприняли новость, что больница переходит в обычный режим работы.

«Свои пациенты тоже уже заждались». Витебская область переводит медучреждения на доковидный режим работы-10

Только за прошлую неделю в медучреждениях северного региона страны вывели более 600 коек из ковидных в обычные. А в таких райцентрах как Дубровно, Россоны и Шарковщина пациентов с COVID и вовсе наблюдают амбулаторно.

«Свои пациенты тоже уже заждались». Витебская область переводит медучреждения на доковидный режим работы-13

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:
Сегодня у нас остается в областном центре три лечебных учреждения, в которых в основном сконцентрированы высококлассные специалисты по данной патологии. Плюс развернуты достаточно хорошие реанимационные отделения, дабы продолжать лечение и из районов по-прежнему забирать тяжелых пациентов, чтобы здесь была возможность выводить из реанимационных отделений и, соответственно, чтобы они шли на поправку.

«Свои пациенты тоже уже заждались». Витебская область переводит медучреждения на доковидный режим работы-16

В Витебской области уже заканчивается и вакцинация медперсонала. Из 3 260 сотрудников привились более 2 500. Татьяна Гульман была в числе первых, кто прошел иммунизацию. Опытный врач-инфекционист сама переболела ковидом. Месяц была на больничном, а потому не понаслышке знает о коронавирусе. Причем сама Татьяна и сейчас оказывают помощь ковид-пациентам.

«Свои пациенты тоже уже заждались». Витебская область переводит медучреждения на доковидный режим работы-19

Татьяна Гульман, врач-инфекционист филиала № 3 Витебской городской поликлиники № 4: 
Конечно, мы очень ждали вакцинацию против коронавирусной инфекции. Вакцинация поможет нам выработать коллективный иммунитет. Поможет нам победить коронавирусную инфекцию и давать уверенность, и психологическую защиту, и физическую. Если уже и заболеем в крайнем случае, то в легкой форме ее перенесем.

«Свои пациенты тоже уже заждались». Витебская область переводит медучреждения на доковидный режим работы-22

Кстати, сделать прививку в скором времени сможет любой желающий. Поликлиники страны уже принимают заявки от белорусов на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Планируется, что массовая иммунизация населения начнется в апреле.

# Коронавирус # общество # Виктор Пралич # Дмитрий Козловский # Михаил Вишневецкий # Татьяна Гульман # Фотофакт

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